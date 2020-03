Cuidarla salud psicológica en el confinamiento

1 Organízate el día para escapar de la peligrosa sensación de perder el tiempo. Además, así nos libraremos de una costumbre tan humana como peligrosa y es la de darle demasiadas vueltas a la cabeza, que en estas situaciones es fácil que ocurra.

2 Levántate con el sol o no te dejes ir demasiado. Esto hará que tu cuerpo vaya en consonancia con la luz del día, ritmos circadianos le llaman. Con este saludable hábito, hormonas como el cortisol para activarnos o la melatonina para dormir podrán cumplir su función de una manera más eficaz, que se traduce en bienestar, energía y mejor descanso.

3 Arréglate como si fueses a salir de casa o casi. Ducharte o asearte, vestirte y peinarte ayudará a tu cuerpo a activarse, además el verte guapo y arreglado te devolverá una agradable sensación.

4 Actívate con la claridad y si te da la luz del día directamente, mucho mejor. Esto hará que nos sintamos con más energía y animados. Ponernos al lado de la ventana, salir al balcón o salir al jardín si tenemos esa suerte sería perfecto, y así, además, un poco de aire fresco que no nos viene nada mal.

5 Muévete cada cierto tiempo para no agobiarte y generar endorfinas aumentando un poco nuestra frecuencia cardiaca, un antidepresivo (depresiones leves) demostrado científicamente. Actividades como ordenar, limpiar, arreglar cosas, incluso crear o construir son algunos ejemplos. Y si quieres garantizar tu salud psicológica hay unos retos deportivos de lo más interesantes. En las redes sociales y en YouTube tienes infinidad de

propuestas.

6 Comunícate con otras personas y escapa de la desagradable sensación de soledad (y ayuda a otras personas a que tampoco se sientan solos). Familia y amigos seguro que agradecen una buena charla a través de los numerosos medios gratuitos de que disponemos como son WhatsApp, Skype (videollamadas en grupo grande de calidad), Messenger o llamadas de toda la vida.

7 Cocina y repostería. Es un momento estupendo para mejorar la técnica culinaria con cuidado de no pasarnos con azúcares y carbohidratos. Los picos de glucosa pueden derivar posteriormente en desgana y cierta apatía.

8 Haz un par de listas, una de canciones animadas y otra de series y películas que te apetezca ver para un hueco del día que veas oportuno.

9 Juega mucho: juegos de mesa, online, cartas, acertijos o como no, la consola. Lo que sea, pero procura jugar todos los días.

10 Pinta, lee, escribe, compone, diseña o lo se te pueda ocurrir que te guste hacer. Si nunca has probado igual es un buen momento.

11 Si te ves inspirado el enviar retos a tus amigos por WhatsApp o Instagram en formato video puede ser una gran idea: imitaciones, recetas de cocina, habilidades como toques de balón con papel higiénico o lo que se te ocurra. También

vale grabarse haciendo el payaso y mandarlo, el humor que

no falte.

12 Si te gustan las manualidades la caja de los buenos recuerdos es para ti. Coge una caja de zapatos, píntala y decórala a tu gusto. Después, mete en ella cosas que te den buen rollo como recuerdos, fotos, la entrada de un concierto o cosas del estilo.

13 ¿Típicas tareas pendientes? Organizar los días, pasar las fotos del móvil al ordenador, hacer limpieza de apps en el móvil, ordenar trastero o similares, es el momento. Igual no es lo más motivante pero después de hacerlo te sentirás aliviado y orgulloso.

14 Puedes ponerte con "la gran tarea pendiente" y estudiar idiomas de una forma divertida. Hay programas y apps que te pueden ayudar a hacerlo sin que suponga un gran sacrificio.

15 Si estás en compañía puedes proponer un intercambio de masajes, endorfinas en vena que no cuestan casi nada.

16 Cambia los muebles de

sitio.

17 Si la situación te sobrepasa un poco puedes hacer tu propio cuaderno de bitácora,

un diario donde escribir lo

que sientes en esta situación tan peculiar, a los marineros les venía muy bien. Te entretendrá, te servirá de descarga psicológica y te quedará de recuerdo que igual algún día se lo enseñas a tus nietos.

18 Si te agobias, además de hacer algo de movimiento y probar a reducir los estimulantes y el azúcar, puedes darte una ducha caliente (o un baño), te ayudará a relajarte.

19 Finalmente intenta no hacer un drama, y si lo haces que sean para echarte unas risas con tus amigos (puedes salir a la ventana con una peluca y gritar lo desesperado que estás, grábalo y me lo mandas). Nos guste o no, hay cosas mucho peores.