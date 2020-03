La FP paralizada, sin prácticas ni títulos hasta nueva orden

Es justo ahora cuando deberían estar aterrizando en las empresas adjudicadas para empezar sus prácticas de fin de ciclo formativo (FCT: Formación en Centros de Trabajo), que tienen una duración de tres meses (hasta verano), y obligatorias para obtener la titulación de técnico superior o medio. Sin esta parte final de los estudios, con esa inmersión completa en el ámbito empresarial, orientada también al reto de la inserción laboral, los estudiantes de las distintas ramas de Formación Profesional no podrán titular. Es una de las preocupaciones en estos momentos, entre muchas, de alumnado y profesorado de FP, en sus casas desde el inicio del confinamiento.

Son más de 10.000 estudiantes de centros formativos gallegos los que cada año realizan prácticas en empresas. Dada la situación actual, las medidas que se tomen en esta situación han pasado a un segundo plano: lo más urgente es contener la situación y que pase el periodo de máximo riesgo y alerta sanitaria. Desconocen cuál será la salida (la próxima semana habrá una reunión de la Comisión de Formación Profesional para debatir sobre este tema).No se trataría solo de posponer fechas, como para las pruebas ABAU, por ejemplo; en esta modalidad también será necesario que las empresas estén disponibles para el alumnado en prácticas.

También afecta esta situación al alumnado de FP Dual: los que habían empezado su formación en empresas en enero han tenido que abandonar y los que lo harían en estas fechas, en función de la organización de esta modalidad por parte de cada centro, no podrán hacerlo. En el ámbito nacional esta situación afecta a aproximadamente 398.000 estudiantes de FP y FP Dual, según el Ministerio de Educación, que apuesta por "flexibilizar" las prácticas necesarias para superar el curso, si bien han de concretar las condiciones. Lo que han transmitido hasta ahora las autoridades educativas es que pondrán las medidas necesarias para que "ningún estudiante pierda este curso".

Según la Administración educativa, en cuanto a las pruebas de acceso a la Formación Profesional tanto de grado medio como de grado superior para aquellos candidatos que no cuenten con los requisitos académicos de acceso a estas enseñanzas, se prevé adaptar el calendario de las pruebas y matrícula, además de mantener una reserva de plazas para que ningún estudiante quede sin opciones de acceso.