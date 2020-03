"Hay miedo a que se tumben ERTE por no acreditar la fuerza mayor"

Borja Vales, especialista en Derecho Laboral, es uno de los socios del despacho Laterna Abogados. En este bufete coruñés, como en tanto otros en toda España, los letrados trabajan estos días en urgencias para tramitar la avalancha de solicitudes de expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) de todos los autónomos y pymes que están en situación crítica desde la paralización de la actividad que ha impuesto del estado de alarma para frenar los contagios de coronavirus.

¿Cómo están viviendo los despachos de abogados el aluvión de suspensiones laborales?

La situación fue caótica. Empezamos con un goteo consultas, luego se acumularon todas, fue a más... y esta semana ya empezamos a dar soluciones y a escalonar. Fue desbordante. A medida que el Gobierno fue sacando sus medidas, esa situación se ha ido paliando. El problema es que cuando llegaron las medidas ya teníamos una avalancha de casos.

¿Cómo valora el decreto-ley de medidas laborales urgentes?

Está bien porque simplificó mucho el procedimiento, con un modelo de solicitud que permite afrontar esto con cierta celeridad, que es lo que hacía falta. Pero estamos buscando soluciones sobre la marcha porque el real decreto tampoco es muy específico.

¿Qué supone esa falta de

concreción?

Si no van a ser muy exhaustivos en el estudio de cada caso, yo lo considero correcto. El miedo que tenemos es que nos tumben los ERTE por no acreditar la fuerza mayor.

¿Un bar, por ejemplo, tiene que justificar que tuvo que cerrar por el estado de alarma?

Efectivamente. Nos piden justificar formalmente que existe la fuerza mayor. Espero que sean laxos en esta interpretación, porque documentos para acreditarla pocos hay. Parece que con la declaración del estado de alarma ya debería justificarse. Solo hay que mirar a la calle. El problema está en que en el decreto hay unas actividades que se permiten y otras que no. En el despacho hemos hecho expedientes de restaurantes, empresas de construcción, de materiales... No es lo mismo un negocio que otro. Pero la prueba de fuerza mayor debería ser directamente que el Gobierno cerró los locales, que no deja andar a la gente por la calle y que no deja ir en coche a ningún sitio; y no tener que acreditarlo con documentos.

¿Por cuánto tiempo se están tramitando las suspensiones de contratos de trabajo?

El formulario manda poner los días. Yo estoy indicando "hasta que se levante el estado de alarma". El Gobierno dice que los ERTE surtirán efecto desde el decreto del estado de alarma pero se olvidó de poner hasta cuándo. Debería haber limitado esto y no dejar que lo decidamos los abogados laboralistas. Puedes poner 30 días, pero estarías poniendo lo que te gustaría que pasase más que lo que va a pasar. Vamos todos un poco a salto de mata. Entiendo que si se alarga el Gobierno podría prorrogar esos ERTE y si pones más días y se levanta antes, reducirlos. Por seguridad jurídica la medida debería tener un principio y un fin, tal vez por las prisas no lo pusieron.

¿Los empresarios se plantean ajustes laborales más allá del estado de alarma?

No. La intención es recoger a todo el mundo y retomar la actividad cuando esto pase. Para nada vamos a utilizarlo para hacer despidos. Estoy sorprendido para muy bien con la respuesta de todos los empresarios. Nadie me ha solicitado hacer un ERE extintivo. Solo suspensiones de contratos.

Autónomos y pymes han mostrado su incertidumbre sobre cuántos negocios volverán a abrir, aunque lo inmediato son los ERTE. ¿Se puede decir que los abogados están ahora trabajando en Urgencias?

Estamos trabajando en Urgencias total. Esto es crítico absolutamente. Hay preguntas que tienen una difícil respuesta ahora. A día de hoy un empresario lo ve negrísimo. Hay que ser prudentes y pacientes, pero no hay empresa que pueda soportar esta situación más allá de mes y medio o dos meses. Recuperar todo ese tejido económico es una incertidumbre. La empresas tienen líneas de crédito, cargas financieras, pagos que no se paran... Las que van muy al límite no se van a poder recuperar.