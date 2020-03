Los médicos piden hacer el test a todo el personal"sospechoso"de contagio

El Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos de España reclamó ayer que se realice la prueba del coronavirus a todo personal sanitario que pueda ser sospechoso de haberse contagiado, una medida que califican de "urgente". "La seguridad de los profesionales es esencial para poder seguir combatiendo esta pandemia", indican desde la entidad donde aglutinan a todos los colegios médicos del país.

Una demanda que comparten algunos de los sanitarios coruñeses que están en cuarentena tras haber atendido a pacientes con Covid-19. Es el caso de una auxiliar de enfermería, que prefiere mantener el anonimato, y que sin haber cumplido la cuarentena de 14 días, ha recibido la orden del Sergas de regresar mañana a su puesto de trabajo. Denuncia que lo hará sin que se le haya realizado un test que confirme que efectivamente no es portadora del virus. "Mañana voy a ir a trabajar, a asear, a cuidar a pacientes y no sé si puedo transmitirles la enfermedad", denuncia esta trabajadora que junto a otras diez personas entró en cuarentena el pasado día 11 porque atendieron a un paciente con Covid-19 —que finalmente falleció— antes de saber que estaba afectado. "Las auxiliares estamos muy en contacto con los pacientes porque les aseamos, cambiamos el pañal y en este caso se le atendió como un paciente más porque en principio no era coronavirus", indica y asegura que la demanda de que se le hagan los test antes de volver a su puesto de trabajo es generalizada entre las auxiliares en cuarentena.

Desde la dirección del Hospital de A Coruña aseguraron ayer que se siguen "escrupulosamente" los protocolos del Ministerio de Sanidad, que van cambiando. Además, explican que "las medidas son distintas según los casos, nivel de riesgo o las patologías previas de cada persona".

Esta trabajadora coruñesa denuncia también la falta de "material de protección" en las plantas convencionales."Necesitaríamos batas, gafas y mascarillas" especiales por si algún paciente da positivo, pero "no los hay", indica.

Desde el Consejo General de Colegios Médicos también se instaba ayer a proteger "al máximo" a los equipos asistenciales, dotándoles de todo el material de protección que necesiten. "Deben articularse las medidas excepcionales que otorga el estado de alarma para poder disponer de material para todos. Estas necesidades se van a ver aumentadas por la necesaria protección de todos los establecimientos no solo sanitarios sino sociales (especial problema en las residencias de ancianos), de abastecimiento alimentario (cadena esencial) y en nuestras fuerzas de seguridad del Estado y empleados públicos

con funciones en esta crisis",

aseguran.

En este sentido, la Xunta reconocía ayer que se mantiene a la espera de recibir el material de protección anunciado por el Ministerio de Sanidad para poner empezar a distribuirlo con carácter prioritario a hospitales, centros de salud y residencias sociosanitarias. El conselleiro de Sanidade, Jesús Vázquez Almuíña, le trasladó al ministro, Salvador Illa, la "inquietud" por la falta de este material que es "necesario" hacer frente a la pandemia.

La Xunta explica que desde la declaración del estado de alarma para la gestión de la crisis sanitaria, es el Gobierno central el encargado de centralizar los stocks de productos sanitarios. Ante ello, ha señalado que tanto desde el Sergas, como en la Conferencia de presidentes autonómicos, se reiteró la necesidad de contar con el material necesario en todos los centros y, trasladar, en este sentido, un mensaje de tranquilidad a los profesionales sanitarios. El Sergas confía que el Ministerio cumpla lo estableciendo pero, al mismo tiempo, sostiene que "no puede dejar de trasladar su inquietud por el retraso".