Yo que casi desde niño he tenido una salud quebradiza valoro bastante estar sano. Si dicen que los mininos tienen 7 vidas, yo ya debo ir por la tercera o la cuarta, ya he perdido la cuenta entre accidentes de tráfico, cáncer, etc.

Hace varios años tuve que estar recluido durante más de 30 días con sus 30 noches sin apenas poder moverme en mi cama: me operaron de la espalda y no podía moverme de esos 3 metros cuadrados que mide mi catre. Los primeros siete días de hospital tenía contadas las visitas: por la cirugía y para evitar el más mínimo golpe en la camilla; llevo clavos y placas para sujetar la lumbar 4 y 5. La mujer del señor que estaba a mi lado hizo caso omiso a las indicaciones de estar en la habitación y, en cierta ocasión, golpeó (quiero pensar que sin querer) mi cama provocándome un dolor difícil de soportar. Los médicos la invitaron a abandonar la habitación y a seguir escrupulosamente los horarios de visita a los pacientes.

Hoy día se ha avanzado mucho en los protocolos que se siguen en los hospitales por el bien de los pacientes. Cómo os quedáis si os digo que, en 1992 en el Hospital La Paz de Madrid, servidor podía fumar en la habitación con total libertad y hasta beneplácito de los médicos. La habitación 501 de Traumatología era como el cuarto de retazos. Recuerdo a un extremeño —José— que parecía el teniente Dan de Forrest Gump: sin pierna y como un camarón a la plancha. Su coche se estampó en una curva y ardió con él dentro; le rescataron in extremis. Era una época en la que se podía fumar en las habitaciones, recibir visitas de 9 am a 23 horas; te podían llevar comida e incluso chocolate (y no del que se come). Hoy eso parece sacado de una película de Berlanga, pero fue cierto.

Ahora, cuando uno va al Hospital a visitar a un paciente cumple de manera escrupulosa los horarios, se lava las manos al entrar y salir; si tienes que ir a la UCI el horario está aún más delimitado: 5 minutos y dos personas máximo al día. Entonces, queridos conciudadanos, si cumplimos con esas normas que nos dicen los médicos, ¿por qué pasamos olímpicamente de lo que dicen ahora esos mismos médicos junto con la policía, ejército y cuerpos y fuerzas de seguridad respecto a la prohibición de salir a la calle? ¿No os dais cuenta que en apenas dos días hay más de 3.000 nuevos contagiados? Este mensaje para los que salen a la calle como si el Covid-19 no fuera con ellos: cada vez que sales a la calle aumentas en 15 días el tiempo de confinamiento de TODOS tus vecinos solo porque querías estirar las piernas; y ojo, que eso no es lo peor. Lo más dramático es que estás contagiando, y no lo sabes, a tu mujer, a tus hijos, a tus personas más próximas.