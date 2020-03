No será hasta dentro de "tres o cuatro semanas" cuando se podrán evaluar los resultados de las medidas puestas en marcha por el Gobierno central para contener la expansión del conoravirus. Es el calendario que apunta el epidemiólogo Amós García. Las cifras de contagiados, según advierte, irán en aumento durante los próximos días ya que todavía se está en fase de expansión. "Ahora mismo, la mejor vacuna contra el Covid-19 es quedarse en casa", sostiene García, al tiempo que llama a los ciudadanos que tengan síntomas como tos o fiebre que eviten salir a la calle y se pongan en contacto con las autoridades sanitarias para que determinen si están afectados.



Sabemos que la gripe común, por ejemplo, alcanza su pico de mayor prevalencia durante el invierno y después reduce su intensidad. ¿Cuándo se prevé que suceda lo mismo con el coronavirus, teniendo en cuenta además la declaración del estado de alerta?

Probablemente, habrá que esperar alrededor de tres o cuatro semanas para poder evaluar los resultados de estas decisiones drásticas que se han tenido que tomar para frenar el contagio de la enfermedad. En los próximos días esperamos registrar un aumento, pero esto no es producto de la casualidad. Estamos en fase de expansión. Hay que tener en cuenta que, dos semanas antes de la puesta en marcha de estas medidas, ya se habían contagiado de la patología muchas personas y son los casos que ahora iremos conociendo.

¿Cómo valora las medidas de confinamiento adoptadas por el Ejecutivo nacional el pasado fin de semana?

Sin duda, han sido unas medidas totalmente necesarias, pero me gustaría profundizar en este aspecto. Los sanitarios hemos tratado de tranquilizar a la ciudadanía durante todo este tiempo y la declaración de un estado de alerta podría ser asumida por la población como una contradicción al mensaje que hemos estado dando. La declaración del estado de alarma se ha hecho efectiva, simplemente, porque estamos ante un microorganismo nuevo y eso siempre genera inquietud. Además, en nuestro medio, ya tenemos muchas enfermedades transmisibles que queremos erradicar, por lo que no nos gustaría aumentar nuestra escena de patologías. El objetivo es, por tanto, contener los efectos que pueda causar este virus en personas que ya sufren complicaciones en su estado de salud. A esto cabe sumarle que hay patologías agudas que también requieren atención sanitaria, por lo que podría llegar a colapsarse el sistema. Por esta razón, es fundamental establecer medidas drásticas que permitan dar un golpetazo a la epidemia de Covid-19.

Ahora mismo, ¿sería conveniente salir a realizar actividades básicas como la compra haciendo uso de mascarillas?

No sería necesario. Lo que sí es muy importante es que si alguien tiene síntomas como tos o fiebre evite salir y delegue las responsabilidades en otras personas que se puedan hacer cargo de estas tareas esenciales. Sin embargo, esto debe hacerse en unas extremas condiciones de higiene que garanticen que la otra persona no se pueda ver infectada por el contacto directo. También, me gustaría recordar que las personas que presenten sintomatología leve no deben acercarse al centro sanitario, sino llamar por teléfono para que los profesionales tomen la decisión más adecuada.

Inicialmente, fueron muchos los expertos que comparaban a este agente patógeno con la gripe común. ¿Qué opina al respecto?

No tienen nada que ver. Pienso que se llegaron a comparar porque la gripe común ha causado muchísimos ingresos en las unidades de cuidados intensivos y provocado muchos fallecimientos. Se trataba de trasladar la idea de que la gripe es también una enfermedad seria, a pesar de que tenemos la gran suerte de contar con la vacuna, que actúa como un importante elemento de control. Aun así, la tasa de cobertura vacunal que logramos en personas mayores de 60 años solo alcanza el 57%. Ahora mismo, contra el Covid-19 no hay ninguna disponible. Por tanto, la mejor vacuna es quedarse en casa.

China aseguró desde el pasado martes que ya ha desarrollado con éxito una vacuna contra esta patología y en breve comenzarán los ensayos clínicos en humanos. Si el antídoto demuestra su eficacia, ¿cuánto tiempo podría tardar en comercializarse?

Aún falta mucho tiempo para su comercialización, pues se trata de una vacuna nueva que pretende proteger de un microorganismo nuevo. Para esto se requieren estudios de eficacia y de seguridad, lo puede implicar un período de tiempo que oscila entre los diez meses y el año.

Ya hay casos constatados de coronavirus en niños. ¿Considera preocupante este hecho?

En absoluto. En todos los casos descritos en niños el cuadro clínico evoluciona sin problemas, y no ha habido ninguna situación complicada. Evidentemente, habrá que tener cierta preocupación por aquellos que tengan alguna patología de base, pero el impacto de la infección en menores es bastante bajo.

Algunas teorías defienden que este virus ha podido ser manipulado en laboratorios. ¿Qué le parece esta hipótesis?

Como profesional, considero que solo podemos hacer caso a las informaciones que difunden las fuentes oficiales y a lo que está contrastado científicamente. Son muchos los bulos que circulan por Internet y, muy especialmente, por las redes sociales y los programas de mensajería. Todas estas publicaciones solo contribuyen a sembrar un pánico innecesario entre la población.