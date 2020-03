El Hospital de A Coruña realizará hasta cien test diarios a pacientes sin bajar del coche

El Hospital de A Coruña prevé realizar a diario casi un centenar de pruebas de coronavirus a pacientes sin necesidad de que se bajen de sus vehículos, una modalidad que se estrenó ayer con el objetivo de agilizar la toma de muestras a personas con síntomas leves y que hasta ahora obligaba al desplazamiento de sanitarios hasta el domicilio. "El volumen de peticiones es tan alto que teníamos 300 pacientes en lista de espera para realizarse las pruebas en sus casas y en muchos casos tenían que aguardar hasta tres días", explica la supervisora del servicio de Medicina Preventiva del hospital, Marta Mosquera, quien asegura que este nuevo sistema "permitirá agilizar y depurar la lista de espera".



Los pacientes que pueden someterse a este test son los mismos que hasta ahora debían aguardar en sus casas a que los sanitarios acudiesen a la recogida de muestras. "El protocolo es el mismo, son pacientes con síntomas leves o que han tenido contacto estrecho con un afectado por coronavirus. Bien su médico, desde Urgencias o el 061 deben haber prescrito que tiene que hacerse el test y se le da una cita previa", explica Mosquera, quien deja claro que solo con cita podrá acudirse a la carpa habilitada en el parking del Burguer King de As Xubias, empresa que ha cedido de forma altruista las instalaciones para la realización de las pruebas. "Cuando se estaba montando ya vino gente a preguntar, pero sin cita no se realiza ningún test", indica Mosquera, que recuerda que se le está proponiendo "a gente cuya sintomatología le permite acercarse hasta aquí y que tienen cómo hacerlo", pero que para los demás sigue en activo la recogida de muestras a domicilio. "Se les llamará el día anterior, pueden ser de cualquier punto del área sanitaria y si ellos no pueden conducir es posible que les traiga otro familiar, pero siempre extremando las medidas de seguridad: cada uno en un extremo del coche y los dos con mascarilla", sostiene.

El llamado Covidauto funcionará de lunes a domingo entre las 09.00 y las 13.00 horas y las 16.00 y las 20.00 horas. El objetivo es citar a un paciente cada diez minutos y aunque ayer arrancó con un único equipo de enfermería para la toma de muestras, la previsión era habilitar otra área para poder hacer las pruebas a dos pacientes simultáneamente. De este modo, los test diarios que se realizarán partirán de un mínimo de 48 (seis por hora) hasta un máximo de 96 cuando estén los dos equipos en funcionamiento.

La prueba es sencilla. Sin bajarse del vehículo, los sanitarios introducirán una especie de bastoncillo en la boca para obtener una muestra de las mucosas que posteriormente se lleva a analizar a los laboratorios de Microbiología del Chuac. En solo unas horas está listo el resultado, que se le remitirá al paciente por teléfono o esa misma tarde o al día siguiente, en función de cuando se le toma la muestra.

Este nuevo sistema de tests rápidos tiene un doble objetivo: agilizar la recogida de muestras y reducir el material de protección que utilizan quienes extraen las muestras. "Cuando se trasladan a domicilio, la enfermera y la técnica tienen que cambiarse todo: bata, gorro, mascarilla, calzas... De este modo, como no hay contacto con el paciente porque está en el interior de su vehículo, los sanitarios solo deben cambiar los guantes de uno a otro paciente, pero mantienen el resto del equipo de protección", indica Mosquera.

En toda Galicia, hasta el mediodía de ayer se habían realizado más de 3.370 pruebas para detectar si un paciente tiene o no coronavirus. Unos tests con alta demanda, especialmente en el área de A Coruña que concentra la mayoría de contagios por este virus en la comunidad: 152 de los 567 afectados en toda Galicia, 16 más en 24 horas. El 39% de los infectados en el área sanitaria coruñesa están ingresados „60 en el Hospital Universitario, dos en el Quirón, uno en el Modelo y otro en el Virxe da Xunqueira de Cee„, de los que nueve se encuentran en la UCI. Además hubo dos nuevas víctimas mortales: dos varones de 70 y 79 años con patologías previas. El primero de ellos era Carlos Díaz, expresidente de la asociación de trabajadores del mercado de San Agustín.