Sanidad admite que la "sobrecarga" en las UCI obliga a ser "restrictivos" en la admisión

"Habrá que decidir a quien se salva y a quien no por falta de respiradores". Así de contundente se muestra una médica ante la sobrecarga en la UCI de los hospitales, lo que pondrá ante una cuestión ética a los sanitarios. El 15% de los infectados por coronavirus necesitarán ingreso hospitalario y el 5%, estar en una UCI. Aunque la mayoría (el 80%) superará el virus en casa con síntomas leves, el número de contagiados es tan elevado, que sube la tasa de pacientes que necesitarán un cuidado más intensivo. Los expertos llevan tiempo advirtiendo de que no hay recursos para todos. En España se ha superado la cifra de mil muertes y se espera un avance del virus los próximos días. Los delegados sindicales de CCOO en los hospitales Severo Ochoa de Leganés y Príncipe de Asturias de Alcalá de Henares han hecho un llamamiento a que se deriven ambulancias y pacientes a otros centros, ya que estos tienen las urgencias desbordadas: "No hay sillas, no hay camas, no hay material, no hay respiradores", dicen en CCOO Sanidad Madrid.



El Ministerio de Sanidad admitió ayer que la "sobrecarga" y "presión" en la UCI de determinados hospitales les está obligando a ser "un poco más restrictivos" a la hora de admitir pacientes, en palabras del director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad, Fernando Simón, quien señaló que Sanidad trabaja en coordinación con las sociedades científicas para establecer unos algoritmos y criterios de acceso a la UCI lo más "homogéneos posibles", aunque insiste en que la situación límite que en la que se encuentran algunas "no está generalizada".

La Sociedad Española de Medicina Intensiva, Crítica y Unidades Coronarias, con el respaldo de la Sociedad Española de Medicina Interna, avala establecer "un triaje basado en la justicia distributiva" en el ingreso de los pacientes, en base a criterios como la edad o la esperanza de vida, ya que se prevé que el coronavirus produzca un desequilibrio entre las necesidades clínicas y los medios disponibles. De este modo lo recogen en el documento Recomendaciones generales relacionadas con las decisiones éticas difíciles y la adecuación de la intensidad asistencial/ingresos en las unidades de cuidados intensivos en situaciones excepcionales de crisis.

Ante esta situación, los sanitarios reiteran que es clave respetar la cuarentena. "Quedarse en casa salva vidas", reitera una médica de familia de Barcelona que prefiere guardar el anonimato al relatar la situación. "Nada de lo que os explico es un bulo, porque lo estamos viviendo en la trinchera con compañeros y pacientes. La situación es muy grave. Sé que, como el mensaje proviene de las instituciones, que lo hacen mal y tarde, la gente lo pone en duda, pero de verdad... Es muy grave". Esta doctora advierte de que España aún no ha llegado al "pico gordo" de contagios.

Por su parte, tanto el ministro de Sanidad, Salvador Illa, como el de Interior, Fernando Grande Marlaska, descartaron ayer intensificar las medidas de protección adoptadas hasta ahora por España, que, han dicho, están entre las más duras de la UE y del mundo, y aseguran que si se cumplen a rajatabla, ayudarán a derrotar el virus, al responder a las preguntas de si se ha planteado el Gobierno el "confinamiento total" de la población en las comunidades más afectadas, como Madrid y Cataluña

"Cumpliendo estas medidas pensamos que estamos en condiciones de vencer al virus", insistió Illa, aunque señaló que "naturalmente estudiaremos todas las medidas y sugerencias que nos lleguen y, si en algún momento pensáramos que son necesarias, las adoptaríamos".

Marlaska informó de que las fuerzas de seguridad del Estado, autonómicas y policías locales han levantado más de 30.000 denuncias por incumplir las normas del estado de alarma y han detenido a 315 personas por desobediencia grave.