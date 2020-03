Urgencias da las gracias

Trabajan en la puerta de entrada de los casos más graves de coronavirus y viven de tú a tú el avance de la epidemia, pero el personal del servicio de Urgencias del Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña tiene claro que no son los únicos que en pleno confinamiento global tienen que salir cada día a la calle porque su empleo es vital para otros. Por ello, parte de los trabajadores de Urgencias han grabado un video de agradecimiento tanto a quienes han realizado donaciones de material sanitario a los hospitales como a quienes como ellos cada día se levantan para ir a su puesto de trabajo.



Ataviados con su uniforme de trabajo „guantes y mascarilla de protección incluidos„ varios trabajadores portan carteles que descubren a medida que el video avanza y según el ritmo musical. En ellos agradecen, en primer lugar, las donaciones recibidas y hacen especial alusión al "personal de Inditex en Arteixo y China" „que se ha comprometido a fabricar batas y material sanitario„, pero también dan "las gracias" al "personal de limpieza, las gasolineras, las fuerzas de seguridad" y a quienes trabajan en "las farmacias y los comercios". En definitiva, a todos los que "han contribuido y contribuirán", señalan estos sanitarios coruñeses en sus pancartas. Y el vídeo „que puede verse en redes sociales como Urgencias Chuac de Facebook„ culmina con un mensaje de esperanza y ánimo para la población. Non choveu que non escampara. Graciñas es lo que puede verse en el último cartel que pone fin al video.