Dos usuarios y una trabajadora de la residencia de Oleiros, aislados, y en otra en Arteixo, dos negativos

La residencia asistida de mayores de Pousada, en Oleiros, dependiente de la Xunta y con casi 300 internos, tiene a dos usuarios y una trabajadora aislados y ayer estaban a la espera de los resultados para confirmar si dan o no positivo en coronavirus. La alerta la realizó la trabajadora, que no trata directamente con los usuarios, después de que su pareja diese positivo en Covid-19. Ella se quedó en casa y está aislada mientras en la residencia el médico decidió alertar ante la existencia de dos mayores con fiebre, con el fin de comprobar si tenían coronavirus o no. Ambos están también aislados en habitaciones. El personal de esta residencia de mayores difundió días atrás un vídeo en redes sociales denunciando la falta de mascarillas y trajes de protección, sobre todo. Los dos usuarios de la residencia de mayores de Arteixo que fueron evacuados al Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña por sospecha de coronavirus dieron negativo, según confirmaron desde el Consorcio de Benestar.