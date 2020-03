"No hay evidencias científicas de que los perros contagien el Covid-19"

Asegura que los virus están en continua mutación y esto hace que, con relativa frecuencia, "pasen de unas especies a otras" como ha ocurrido con el coronavirus que se cree que tiene un origen animal. Eso sí, el vicepresidente del Colegio de Veterinarios de A Coruña, Enrique Orro, recuerda que no todas las dolencias que los animales pueden contagiar al hombre tienen "efectos graves" en el ser humano y resalta que "por ahora no hay ninguna evidencia científica de que los perros puedan transmitir el nuevo coronavirus".



Se cree que el Covid-19 es un virus que se transmitió de un animal al ser humano, ¿cómo es este proceso?

En este caso apenas tenemos información. Se sabe que es un virus nuevo y que inicialmente no afectaba a las personas y ahora sí porque sufriría alguna mutación, Todo depende de la capacidad de mutación. Hay muchos virus que afectan a los animales y a los humos no, y otras enfermedades como la rabia o la leishmaniosis que sí pueden transmitirse.

¿Y cómo se transmiten? ¿Debe morder o arañar el animal al hombre?

Depende de cada enfermedad. La rabia se transmite con un mordisco, la leishmaniosis con la picadura de un mosquito...

Estas enfermedades compartidas, ¿afectan por igual a humanos que a animales?

No. Por ejemplo, algunos parásitos que pueden causar molestias en los animales, no logran completar el ciclo en los hombres, no tenemos capacidad para ser hospedadores. En otros casos, sin embargo, el humano puede estar muy grave o morir mientras para el animal no es algo tan grave. Ocurre con los quistes hidatídicos que sufren animales de abasto como las ovejas y que si el perro ha consumido vísceras infectadas puede afectarle y contagiarnos. Mientras en él se trata simplemente de una tenia, en el ser humano puede causar quistes en los pulmones e hígado y ser mortal. También pasa con la toxoplasmosis, que se le hace una prueba a las embarazadas, y que transmiten los gatos pero no suelen sufrirla.

Se desconoce qué animal transmitió el coronavirus. ¿En qué influye saber exactamente la especie?

Como no sea de cara a cambiar ciertos hábitos alimenticios en los países asiáticos... Aquí o no tenemos esos animales o no los comemos. Precisamente los veterinarios somos claves en el control de la seguridad alimentaria.

¿Los perros u otras mascotas pueden contagiar el Covid-19?

Hasta ahora no hay ninguna evidencia científica de que animales como los perros puedan transmitir el virus a personas.

¿Qué recomendaciones deberían seguir los dueños de mascotas en esta pandemia?

Medidas similares a las generales. Lavarse las manos antes y después de estar en contacto con el animal, evitar que le chupe la cara „nunca es aconsejable pero ahora más„ y si se está infectado, que sea otra persona la que se encargue del cuidado de las mascota.

El Colegio de Veterinarios de Cataluña se ha ofrecido a colaborar con la Generalitat en la crisis sanitaria. ¿Cómo pueden ayudar ustedes?

Nosotros no estamos habilitados para atender a gente, no somos enfermeros. Puede que tengamos ciertas capacidades, pero no es legal. Los veterinarios trabajamos a nivel sanitario, pero en otras cuestiones. Realizamos inspecciones para velar por la seguridad alimentaria tanto a mercados de abastos, restaurantes como otros establecimientos. Se mira que cumplan con la normativa en higiene, en el control de alimentos, etc...