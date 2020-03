Italia cumple un mes de epidemia sin ser capaz de contener la subida de las defunciones

Italia alcanzó ayer los 4.825 fallecidos con coronavirus, 793 más en solo 24 horas, en el mismo día en el que se cumplía un mes desde la detección del primer brote en el norte del país y el Gobierno estudia si las medidas de aislamiento impuestas son suficientes para frenar la pandemia.



Según el último boletín oficial, el número de contagiados actualmente es de 42.681 personas y 6.072 se han curado, con lo que el número total de contagios desde el inicio del brote es de 53.578.

El Ejecutivo italiano ha cerrado ya todos los parques públicos, ha prohibido los desplazamientos a las segundas residencias, ha clausurado escuelas y universidades, lugares de ocio y negocios no esenciales y ha limitado los movimientos de la gente por cuestiones laborales, de salud o por necesidad. Pero estas medidas no están consiguiendo, de momento, frenar la propagación del virus y el presidente del Instituto Superior de Sanidad, Silvio Brusaferro, dijo ayer que el país está en "una fase en la que todavía la curva sigue creciendo" y que los ciudadanos no se están "tomando en serio el peligro".

Las regiones del norte del país, las más afectadas, han pedido al Ejecutivo que endurezca aún más estas medidas, que interrumpa toda actividad productiva no esencial y el transporte público que todavía funciona y que controle con firmeza que se respete el confinamiento temporal. Los alcaldes de la provincia de Bérgamo dirigieron ayer una carta al presidente del Gobierno pidiendo una decisión drástica: "Ha llegado el momento de parar, pero de verdad".

El presidente de la región de Lombardía, Attilio Fontana, ha pedido al Ejecutivo que limite por decreto las actividades físicas y comerciales, así como las productivas que no se refieran a las cadenas de suministro esenciales. El alcalde de Milán pidió cerrar los estancos, y el presidente de la región de Piamonte lamentó que las unidades de cuidados intensivos de la región están saturadas, el personal sanitario muy cansado y falta material médico.