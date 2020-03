El Gobierno prorrogará el estado de alarma al menos quince días, hasta el 11 de abril

El Gobierno propondrá este miércoles al Congreso la prórroga del estado de alarma durante otros quince días, o sea, hasta el próximo once de abril, Sábado Santo. Así se lo comunicó ayer por la mañana el presidente Sánchez a los responsables de las comunidades autónomas, con los que mantuvo una larga reunión por videoconferencia. El estado de alarma está vigente desde el pasado día 15 y su prórroga, que previsiblemente no tropezará con trabas, debe ser aprobada por el Congreso. El presidente del Gobierno justificó la prórroga en que se avecina una "ola muy dura" y días "muy difíciles" que pondrán "al límite" la capacidad sanitaria y moral de la sociedad.

Sánchez anunció la iniciativa, que pretende mantener la restricción de movimientos durante la Semana Santa, en una rueda de prensa tras la reunión con los presidentes autonómicos. En ella comunicó además cuatro medidas nuevas que refuerzan las vigentes. Así, las instalaciones y los medios materiales y humanos de las residencias privadas de mayores quedarán a disposición de las comunidades autónomas, al igual que ya se ha hecho con la sanidad privada.

En segundo lugar, se amplían las funciones encomendadas a las Fuerzas Armadas, que trasladarán enfermos, protegerán infraestructuras críticas para liberar a la Policía de esas funciones y se encargarán del traslado de personal entre la Península y los archipiélagos, además de patrullar en grupos mixtos con la Policía y la Guardia Civil.

En tercer lugar, se pondrán a disposición de los Ayuntamientos recursos para que repartan comida y otros productos de primera necesidad a las personas mayores para que no tengan que salir de casa. En cuarto lugar, durante 30 días y en aplicación de un acuerdo adoptado la pasada semana por la UE, se amplía el cierre de fronteras terrestres a las portuarias y aeroportuarias, con lo que se restringen todos aquellos viajes "no imprescindibles" desde países exteriores al espacio de libre circulación conocido como espacio Schengen. Tan sólo los ciudadanos españoles y de los otros 25 países que han suscrito el acuerdo de Schengen quedan exentos de esta limitación y podrán entrar o salir de España, a condición de que se dirijan a sus lugares de residencia habitual. Pedro Sánchez trasladó ayer a la UE que "Europa está en guerra contra el coronavirus" y que no "hay excusas que valgan" para escatimar recursos contra la pandemia y para reducir sus efectos sobre el tejido productivo y el empleo.

El presidente del Gobierno defendió que la UE debe llevar a cabo "la mayor movilización de recursos materiales de su historia porque Europa está en guerra contra el coronavirus" y tiene que responder "con todas sus armas". "No hay excusas que valgan para movilizar todos estos recursos", reiteró Sánchez, quien apuntó que la UE "debe poner toda la carne en el asador" porque esta crisis es "simétrica".

En este sentido, enumeró las medidas que España lleva defendiendo en las últimas semanas, como articular un "gran Plan Marshall de inversiones públicas" para el conjunto de la UE, así como relajar las normas del Pacto de Estabilidad o la emisión de eurobonos para mutualizar la deuda, a los que se refirió como "coronabonos".