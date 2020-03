"Hay que quedarse en casa o Galicia vivirá una catástrofe sanitaria como Italia"

Asegura que es "responsabilidad de todos" evitar que una "catástrofe sanitaria de origen biológico" como la que ya viven Madrid o Italia „ "donde la demanda supera a la capacidad para atender a los pacientes", resalta„ llegue a Galicia y para ello es clave "evitar la transmisión del Covid-19". Para lograrlo, según el presidente de la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias en Galicia (Semes) y coordinador de Urgencias en el Hospital de O Salnés, Tato Vázquez, lo fundamental es "respetar el confinamiento". "Hay que quedarse en casa", sostiene este facultativo, quien alerta de la alta capacidad de transmisión del Covid-19. "Cada infectado contagia a entre cuatro o cinco personas", advierte.

¿Cómo se vive la crisis sanitaria del coronavirus desde los servicios de Urgencia, puerta de entrada de los pacientes?

Somos la primera línea en el frente y la verdad es que se está trabajando a destajo. De momento no estamos desbordados como ocurre en Madrid pero hay que prevenir para que no ocurra aquí lo mismo.

¿Cree que se puede llegar a la misma situación?

El mensaje puede sonar catastrofista pero la que se viene encima es lo que se llama una catástrofe sanitaria de origen biológico que es aquella en la que la demanda asistencial es muy superior a la capacidad para atender a los pacientes. Ahí están Italia o Madrid. Es responsabilidad de todos transformar esa catástrofe sanitaria en un incidente con múltiples víctimas, es decir, una situación en la que sí, los hospitales tendrán mucho trabajo y habrá muchos pacientes a causa del virus, pero tendremos la capacidad de atenderlos.

¿Y cómo se evita llegar a esa situación?

Evitando la transmisión del virus y eso se logra quedándose en casa. Este virus tiene la característica de que tiene una elevada transmisión. Cada afectado contagia a una media de cuatro o cinco personas y aunque la mayoría son casos leves o no tan graves es una enfermedad que se ceba con los mayores, donde la mortalidad aumenta exponencialmente. Lo que hay que hacer es no salir de casa y no llevarle los niños a los abuelos porque igual el niño no tiene síntomas y, sin embargo, en unas semanas los abuelos pueden presentar una neumonía.

¿Italia y Madrid son, por tanto, el espejo donde mirarse?

Sí. Italia le llevaba unos siete o diez días de diferencia a Madrid y Madrid a nosotros. Si no se cumplen con las medidas de confinamiento de aquí a siete o diez días el número de casos en la comunidad gallega será elevadísimo y la situación sanitaria como en Madrid. Esperemos que con las medidas de confinamiento no se llegue a esa situación.

Entonces, ¿la cuarentena obligatoria es lo más acertado?

Sin ninguna duda. Hay que quedarse en casa y hay que mandar un mensaje a toda la población porque tengo claro que el problema es que no estamos acostumbrados a disciplinas absolutas.

¿Están las Urgencias gallegas preparadas para la pandemia cuando todos los años hay colapsos al llegar el pico de la gripe?

Sí, porque no es la misma situación. Con la gripe, pese a que ya se sabe que siempre llega en las mismas fechas y las peticiones que hemos hecho en varias ocasiones, hay gerencias que se niegan a bajar la actividad programada y derivarla a otras fechas para impedir el colapso, pero en esta ocasión sí. Se han tomado una serie de medidas para liberar a los hospitales de pacientes y habilitar más camas por si son necesarias. Se han suspendido cirugías programadas, consultas de patologías no urgentes, todo con el objetivo de tener camas disponibles. Además se ha incrementado el número de plazas en las UCI y con todo ese volumen de pacientes liberado, la situación en Urgencias es mejor. Estas son las medidas actuales y el escenario siguiente ya sería exportar pacientes a otras instalaciones como hoteles y dar altas precoces, es decir, si un paciente con neumonía suele estar diez días ingresado, se le da el alta en cinco y se le traslada a un hotel donde estará atendido médicamente, aunque no sea exactamente como aquí, y así se libera una cama en el centro hospitalario.

´¿La situación es igual en un hospital comarcal que uno de ciudad?

En el servicio de Urgencias, sí. Otra cosa es que en el futuro si fuese necesario habría cambios. Por ejemplo, ahora si un paciente de Cee precisa ir a la UCI se deriva al Chuac. Si la UCI llega un día a estar saturada, los hospitales comarcales tendrán que habilitar las camas de despertar postquirúrgico como plazas de críticos.

¿Qué medidas concretas han tomado en Urgencias por la pandemia del coronavirus?

Desde hace ya casi dos semanas se habilitaron en todas las Urgencias gallegas dos circuitos de entrada de pacientes para que aquellos que presenten síntomas de posible coronavirus no entren en contacto con el resto. Si hay tos, disnea o fiebre se deriva al paciente por un circuito especial donde no pueden ir acompañantes y se les pone en un box individual con mascarilla y los sanitarios con el equipo de protección.

Hay quejas de que falta material para protegerse.

Yo soy el primero que me muestro crítico y demando material las veces que haga falta, pero quiero lanzar un mensaje a los sanitarios porque entiendo que no hemos sido educados para trabajar con escasez de recursos y que es muy duro aprender a hacerlo en siete días. Lo que tenemos que hacer es sacar el máximo rendimiento, el 400%, a lo que tenemos y trabajar con ese material. No es momento de críticas ni reproches, eso ya se podrá hacer dentro de tres meses. Ahora toca hacer un riguroso uso del material, si hay que reutilizarlo se reutiliza, porque el plan B es irnos para casa y tenemos un compromiso con los pacientes. Vamos a salir adelante, pero tenemos que saber que no va a venir el séptimo de caballería a por nosotros. Hay que intentar garantizar la máxima seguridad con lo que tenemos. A mi equipo siempre le digo, '¿qué se contagia más rápido que un virus?: el miedo'. Y para superarlo lo que hay que hacer es afrontarlo. Así que agradezco la labor de todos los sanitarios y les envío mucha fuerza.

¿Ha bajado la afluencia a las Urgencias?

Sí. En general la afluencia bajó un 50% en todos los servicios de Urgencias de Galicia. Ahora casi nos centramos en coronavirus pero por supuesto si alguien tiene algo urgente, un infarto, un accidente de tráfico importante, aquí va a ser atendido. Lo que no se puede es ir a las Urgencias hospitalarias por un esguince de tobillo o una erupción cutánea.

¿Cuál es el perfil de paciente con coronavirus que se atiende en estos servicios?

Son personas que tienen una clínica respiratoria, tienen dificultad para respirar... Lo más habitual es que sea gente mayor que tiene además otras patologías y en las que el coronavirus deriva en una neumonía grave. El simple hecho de que hayas dado positivo en Covid-19 no quiere decir que tengas que venir al hospital ni a Urgencias. Yo siempre digo que el coronavirus es un germen más que causa neumonía como puede ser la gripe u otro estreptococo, lo importante no es si tienes el virus sino la clínica. Si el paciente no tiene síntomas graves o respira mal simplemente tiene que estar en aislamiento en su domicilio y siguiendo las medidas que le indiquen. En este caso, los pacientes más graves que son los que vemos en Urgencias suelen ser personas mayores. Lo único bueno que tiene este virus es que prácticamente no afecta a jóvenes o no presentan síntomas aunque es importante recordar que sí lo transmiten así que nada de llevarle los niños a los abuelos.