Los muertos como enigma

La prensa internacional mira con intriga las cifras del coronavirus en territorio alemán. El país germano, siendo de los estados más afectados por el Covid-19, solamente confirma en sus cifras oficiales, las últimas son de ayer, 86 muertes con un total de 22.672 contagiados. Alemania, junto con Italia, son los países de la Unión Europea que aglutinan la mayor población por encima de los 65 años. Los indicadores de salud global, sitúan por delante de los germanos el estilo de vida de los italianos. Los expertos creen que detrás de la nebulosa está la metodología alemana de recuento

Es un periódico inglés, The Guardian, el que ha destacado de manera más singular el hecho de que la baja tasa de mortalidad de Alemania por el coronavirus haya empezado a intrigar a los expertos. Preocupan las muertes confirmadas pero también las desconocidas que se están convirtiendo en enigma. Al mismo tiempo que el virus muta y se vuelve más peligroso aumenta la estadística distorsionada.



El caso es que entre los países más afectados de Europa, Alemania confirma 86 muertes con 22.672 contagios (datos de ayer del instituto Robert Koch, competente en la materia en el país): un 0,3% de víctimas mortales en comparación con el 9 de Italia, el 5,3 de España o el 4,6 del Reino Unido. The Guardian apunta, además, que el contraste con Italia es especialmente sorprendente porque los dos países cuentan con el mayor porcentaje europeo de ciudadanos de más de 65 años y cuando los principales índices de salud global arrojan que los italianos tienen un estilo de vida más saludable que los germanos.

Arrojando claves sobre los números del miedo, Corriere della Sera se esforzaba este domingo en explicar por qué tantos muertos en Italia y seguía respondiendo a la pregunta con las respuestas ya formuladas con anterioridad: muchas personas mayores y pocas pruebas para detectar los casos leves contagiosos. En Lombardía, foco principal del contagio y un caso especial dentro de la propia especialidad, es que el brote ha afectado a los hospitales, que han actuado como amplificadores. El fino polvo del Valle de Po podría tener también su implicación en los débiles pulmones de los fumadores en circunstancias severas. La interacción de las generaciones también influye: en ningún país de Europa como en Italia los ancianos a menudo cuidan de sus nietos y, en general, tienen contacto frecuente con sus hijos y familias. Los hijos adultos y los nietos que son asintomáticos habrían contagiado a los padres ancianos sin saberlo. Y, por supuesto, las patologías habituales entre personas de mayor edad: diabetes, hipertensión y problemas cardiovasculares.

Christian Drosten, virólogo en el hospital Charité de Berlín, arrojó en el periódico Die Zeit la suposición de que muchos jóvenes italianos están o fueron infectados sin ser detectados y que esto podría explicar la tasa de mortalidad tan elevada. Pero advirtió que es probable que esta aumente en Alemania en las próximas semanas a medida que las áreas de alto riesgo se vuelven más difíciles de identificar y se extiende la capacidad de la prueba. Lothar Wieler, presidente del Instituto Robert Koch, organismo central de salud pública del Gobierno, cree que a largo plazo no habrá una diferencia significativa en las tasas de mortalidad. Y Marylyn Addo, directora del departamento de Infectología del Centro Médico de la Universidad de Hamburgo, sostiene que es demasiado pronto para decir si Alemania está mejor preparada médicamente para la pandemia que otros países. Desde luego, chauvinistas no parecen. En vez de sacar pecho lo contraen. La metodología aplicada detrás de la recopilación de datos podría aclarar muchas cosas. Por ejemplo, si la muerte la produce el virus o bien los problemas de salud subyacentes que impiden determinar la causa exacta de la defunción. No hay pruebas post mortem en Alemania.

Merkel, que ayer dio negativo en el primer test de Covid-19, practicado tras ser atendida por un médico que dio positivo, animó en las últimas horas a mostrar "razón y corazón". Defendió las medidas de distanciamiento como medio más eficaz contra la pandemia: "Así es cómo salvamos vidas", indicó.