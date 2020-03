Oposiciones: el coronavirus pulveriza el calendario

El coronavirus ha entrado con fuerza en nuestro día a día. Muchos trabajadores han tenido que cambiar sus oficinas por las mesas de sus casas y el café con el compañero lo han cambiado por uno con su familia. Pero el COVID 19 no solo ha afectado al mercado laboral. También ha arrasado con el calendario de las oposiciones. Por el momento, el estado de alarma decretado establece que mientras dure esta situación se suspenden los exámenes y se interrumpen los plazos para la tramitación de los procedimientos de las entidades del sector público.

Esto afecta a los plazos de los procesos selectivos (tanto para personal funcionario como personal laboral y estatutario) que estén en marcha: Si hubiera procesos selectivos con plazo abierto de presentación de solicitudes, dicho plazo se debe suspender, al igual que aquellos procesos que hubieran establecido fechas de exámenes también se deben aplazar hasta que la medida decretada deje de tener efecto.

Desde ADAMS Formación indican que esto no significa que se suspendan las oposiciones. Lo que se suspenden son los plazos, que se posponen. Esto se aplicará a todo el sector público, es decir a las oposiciones de la Administración General del Estado; las Administraciones de las Comunidades Autónomas; las entidades de la Administración Local; el sector público institucional: Organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o dependientes de las Administraciones Públicas, las Universidades públicas..etc.

Ricardo Martín, director general y académico de CET Oposiciones, quiere aclarar "para que no cunda el pánico" entre aquellos que llevan meses y años preparándose las oposiciones que se ha cancelado el examen, no la oferta de empleo público. "No nos consta que se haya suspendido ninguna Oferta de Empleo Público en ninguna de las Administraciones Estatales, Autonómicas o Locales", señala Martín. No obstante, matiza que es posible que las convocatorias se retrasen y aclara que el dinero adjudicado a las OPE's provienen de Presupuestos anteriores que ya están aprobados y tienen asignada su correspondiente partida presupuestaria.

Como indica Gloria Oliveros, directora de Empleo Público de ADAMS Formación, ya se han publicado Resoluciones acordando la suspensión de los procesos como en el caso de Tramitación Procesal, Policía Local de Sevilla, Agentes de Hacienda Pública, Trabajadores Sociales del Institut Catalá de la Salut, Auxiliares Administrativos de la UNED, la Administración del Estado. También la Xunta de Galicia , Junta de Andalucía, Generalitat de Catalunya, Comunidad de Madrid, Generalitat Valenciana, Gobierno de Aragón , entre otras, han dictado resoluciones acordando la interrupción de los procesos selectivos, que se reanudarán cuando pierda vigencia el decreto citado con sus prórrogas, en su caso.



¿Cómo debe actuar el opositor?

Ante esta situación, ¿qué pueden/tienen que hacer aquellos que están estudiando para unas oposiciones? Oliveros explica que los opositores son los que están realmente preparados para aguantar una cuarentena. Muchos opositores han visto cómo se suspendían exámenes que tenían en unos pocos días, segundos y terceros ejercicios, a las puertas del final del largo camino. Ahora llega la incertidumbre de cuándo se retomarán.

Algunos centros, como ADAMS Formación, han reconvertido sus clases presenciales en clases online en directo, con los mismos profesores y compañeros en cada uno de los grupos de clase. De esta forma, es posible seguir la formación de la mano de los profesores expertos e ir avanzando en el programa, asistiendo a las explicaciones de los docentes, realizando ejercicios y simulacros similares al examen.

Ricardo Martín, de CET Oposiciones, recuerda que la preparación de una oposición es una carrera a medio plazo por lo que la suspensión temporal de la actividad durante 1 o 2 meses no es muy significativa en una perspectiva de preparación de 1 o 2 años. Por tanto, anima a todos los opositores para que estudien "con más ímpetu si cabe durante estos días que tristemente, tenemos que permanecer todos en casa".

Al final, quienes mantengan su rutina de estudio dispondrán de más tiempo para prepararse. Así pues, lo importante es no quedarse parado. Como señala Ana Iglesias, directora de Coordinación Pedagógica de ADAMS Formación, "es importante seguir manteniendo los pilares de la preparación: organización, constancia, horario planificado, hábitos saludables y, si es posible, un poquito de sentido del humor". Además, "no hay que olvidarse de los compañeros: se puede seguir en contacto con ellos de muchas maneras y la unión hace la fuerza", continúa.

En este sentido, Ana Iglesias recuerda a los opositores que "todos están en las mismas circunstancias, nadie va a tener más ventajas que aquel que sepa aprovechar este tiempo y los medios que se ponen a su disposición. Para un opositor el encierro es lo de menos, él tiene una meta que le motiva a seguir y no parar".

Martín asegura que los mejores consejos son "constancia, optimismo e intentar sacar ventaja estos días con respecto a aquellos otros que se desanimen". Los opositores tienen que saber que en un Estado de Derecho los funcionarios son un eslabón imprescindible, por tanto es posible que se retrasen algunas convocatorias pero se tendrá que seguir cubriendo las plazas en al menos lo que se llama tasa de reposición, es decir, tendrá que seguir habiendo Convocatorias y OPE's para cubrir las plazas de funcionarios que causan baja por diversos motivos: jubilación, enfermedad, excedencias...