¿Cómo es un sistema sanitario saturado?

Extracto de uno de los artículos más seguidos sobre la pandemia, escrito por Tomás Pueyo, especialista en psicología del comportamiento y empresario

Las historias que ocurrieron en Wuhan y las de Italia están pareciéndose de manera escalofriante a las que vivimos en España. Wuhan construyó dos hospitales en diez días, pero aun así estaban completamente abrumados. Ambos países se quejaron de que los pacientes inundaron los hospitales. Tuvieron que ser atendidos en cualquier parte: pasillos, salas de espera... ¿Qué ocurre cuando el sistema sanitario se satura? Los trabajadores sanitarios y personal médico pasan horas con el mismo material protector puesto, ya que no tienen suficiente. Por eso, no pueden dejar las zonas infectadas durante horas; cuando lo hacen colapsan de cansancio y deshidratación. No hay turnos. Mucha gente retirada debe cubrir necesidades. Sanitarios que no tienen ni idea de enfermería se entrenan de la noche a la mañana para realizar tareas cruciales. Todos están de guardia, siempre. Eso hasta que caen enfermos, terminan en cuarentena catorce días en los que no pueden ayudar. En el mejor escenario, dos semanas perdidas; en el peor, la muerte. En las UCI, los ventiladores o respiradores son imposibles de compartir, así que los sanitarios deben decidir quién vive y quién muere.