"Está angustiado y tiene miedo a perderlo todo, pero el autónomo es difícil de tumbar"

Solo para cuando toca comer y dormir. El resto del tiempo asesora y tranquiliza a los asociados que llaman desde primera hora de la mañana hasta entrada la noche. Así es el día a día del presidente de ATA en Galicia, que integra a más de 12.000 autónomos, desde que se decretó el estado de alarma. La comunidad cuenta con 208.297 trabajadores por cuenta propia, de los cuales 15.271, cerca del 10%, operan en la capital coruñesa. "Todos", según Granados, están afectados "directa o indirectamente" por esta crisis.

¿Cuál es la función de ATA?

No sé si es correcto que digamos que somos asesores, psicólogos, abogados, amigos o sufridores... pero lo somos. Nuestra función en realidad es la de siempre: ayudar a los autónomos con asesoramiento directo y presionar a las administraciones para que tomen las medidas adecuadas. Y es lo que hacemos, por eso insistimos al Gobierno en que nos exima de pagar la cuota de marzo. La mínima asciende a 286,10 euros en el caso de los autónomos persona física y a 367,8 euros en los societarios. Hemos puesto al servicio de los autónomos toda nuestra capacidad. Desde que comenzaron las noticias y las bajas por el coronavirus asesoramos gratuitamente a todo aquel que se pone en contacto con nosotros. Tanto que hemos habilitado una web especial donde recoger las consultas para que no nos quede ninguna sin atender. Y cuando una se repite creamos una guía de asesoramiento que responde a esa pregunta. Es agotador. No distinguimos entre socios y no socios ni entre laborables y festivos. Sabemos que ahora somos esenciales para ayudar a un colectivo que está en casa cumpliendo con su responsabilidad, pero también sin facturar y sin cobrar.

¿Cuáles son las dudas?

Las gran duda es cómo van a hacer frente a todos los gastos si no pueden trabajar, si no hay actividad. Porque aunque sea una actividad que puede abrir, por ejemplo, una papelería... ¿quién va a compra ahora allí? Se ha puesto en marcha una prestación por cese de actividad a la que se van a poder acoger todos los autónomos obligados a cerrar o que hayan tenido unas pérdidas del 75% del último mes con respecto a la media del semestre anterior. Pero la incertidumbre, la inseguridad, hace que muchos llamen para asegurarse de que pueden pedirla y cómo se solicita. Y para eso estamos, para ayudarles.

¿Qué indicaciones realizan a los consultados?

Las respuestas son tantas como autónomos porque no hay ninguna igual. Lo que pedimos, aunque resulte duro, es paciencia. Las solicitudes en las Mutuas aún no están ajustadas, los técnicos y juristas están afinando los plazos y las concesiones, las justificaciones de pérdidas deben de hacerse de una manera concreta... y es mejor preparar la documentación de correctamente que recibir una negativa por falta de información. Hay quien abre a partir del 1 de abril porque su negocio está enfocado a turistas o peregrinos, hay quien concentra la facturación en el verano, hay quienes no están obligados a cerrar pero están sin actividad y deben demostrar unas pérdidas del 75% en comparación con la media de los seis meses anteriores, hay quien acababa de abrir... cada autónomo es un universo.

¿Percibe saturación?

Percibo angustia e incertidumbre. Un negocio es como un hijo, un niño pequeño, al que ahora tienes ahí, cerrado, abandonado, en suspenso... es muy angustioso estar en casa y ver que tu familia no tiene asegurado el sustento y tu negocio no tiene asegurado el futuro. Pero luchamos para que sí lo tengan y lo vamos a conseguir.

¿Cuántos autónomos están afectados en Galicia?

La respuesta es sencilla: todos, de manera directa o indirecta, tanto económica como psíquicamente ¿O hay alguien a quien no le afecte esta situación?

¿Cuáles son las principales urgencias y demandas?

Para todos hubiese sido mejor sacar una normativa completa de una sola vez. Con plazos, formularios, excepciones... para evitarnos una semana de noticias que van y vienen. Pero hay que comprender con un poco de empatía que no es sencillo acertar a la primera, que nunca habíamos estado en esta situación así y que se ha priorizado en protocolos de salud y en los gastos que esto conlleva. Pero una vez puestas en marcha las medidas... hay que atajar la crisis económica y laboral que estamos atravesando ya. Quedan pocos días para que se paguen las cuotas de seguridad social de autónomos y de trabajadores, los sueldos, los alquileres, los impuestos, los préstamos... y no hay liquidez en las cuentas de los más de tres millones de autónomos españoles.

¿Cómo está emocionalmente el colectivo?

Preocupado, inquieto, impotente, frustrado pero sobre todo muy preocupado. Y además encerrado. En unos meses pasaremos de este encorsetamiento a la locura de actividad y esa situación y la que vendrá necesitarán de nuevos mecanismos de defensa y proyección personal. La incertidumbre siempre es la peor de las emociones a gestionar cuando añades un encierro y toda la inseguridad del mundo. A eso le añades poca salud... y el cóctel es como si te pasaras con el tabasco.

¿Qué estimaciones tienen?

No hay precedentes, por lo que hacer estimaciones es muy aventurado. Pero si no se buscan soluciones los autónomos van a perder mucho más que dinero, van a perder su modo de vida.

¿Qué mensaje daría?

Que saldremos con la salud reforzada. Que habremos aprendido a trabajar de otra manera, que habremos refrescado que con solidaridad todo es más llevadero, que existen organizaciones como ATA que luchamos por ellos y que de las desgracias nacen nuevas oportunidades. Somos una sociedad que demuestra su valía y los autónomos un músculo de la economía gallega y española muy difícil de tumbar.