Las farmacias, solo para lo esencial

Las oficinas de farmacia son el punto sanitario más cercano y accesible para la población, de ahí que en la actual situación de estado de alarma y confinamiento social, su labor resulte todavía más esencial. Por este motivo, el Colegio Oficial de Farmacéuticos de A Coruña (COFC) hace un llamamiento a la población para que solo acuda a estos establecimientos "en los casos realmente imprescindibles, que así lo requieran", es decir, los relacionados con aquellos productos que sea necesario "retirar".

"En ningún caso para adquirir otros artículos que no sean urgentes", apostillan los boticarios coruñeses a través de un comunicado, en el que también instan a prescindir de las visitas reiteradas a las oficinas de farmacia siempre que sean "evitables". Además, piden a los ciudadanos "que no haga acopio de medicamentos o realice un autoconsumo que no esté justificado".

Tras la entrada en vigor del estado de alarma, señalan desde el COFC, "muchas farmacias de determinadas zonas han vivido una afluencia de personas similar al de una situación de normalidad, observándose incluso incrementos en algunos casos al inicio". "Esto complica la situación de prevención de contagios y control de la infección, a pesar de las normas y recomendaciones que el colectivo puso en marcha, por ejemplo, con respecto al control de aforos en el interior de las farmacias", advierten.

Los boticarios coruñeses insisten en que la persona que debe ir a la farmacia ha de ser estar sana, siempre que sea posible, "sin síntomas como tos, fiebre o sensación de falta de aire". "Los mayores y otros colectivos de riesgo deben quedarse en casa y evitar exposiciones innecesarias", añaden.

En cuanto al papel de estos establecimientos, desde el COFC destacan que los farmacéuticos son conscientes de su labor sanitaria y, por ello, "deben seguir y recomendar las normas más básicas para evitar posibles contagios como mantener distancias entre y con los usuarios, airear el interior del local, el lavado frecuente de manos y la desinfección de superficies". "Así como evitar aglomeraciones en el interior de las farmacias", apostillan, e inciden en que acudir de forma "excesiva" hace "peligrar" su salud y "podría poner en riesgo" a sus usuarios.