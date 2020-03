La pandemia deja en suspenso en diez días el empleo creado en Galicia en cuatro años

A la economía gallega le costó casi ocho años recuperar el umbral del millón de afiliados a la Seguridad Social. En realidad no ha llegado a alcanzar las ratios previas a la última doble recesión; aquellos 1.090.752 cotizantes de julio de 2008, en plena borrachera de cemento y liquidez, están lejos de los valores actuales. O de los que tenía Galicia antes de los súbitos y duros efectos de la pandemia de Covid-19. La comunidad bajó la persiana al mes de febrero con algo más de 1,012 millones de afiliados, en espera de unos datos de marzo que serán demoledores. Por lo pronto, y solo con los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) planteados hasta el mediodía de ayer, se han suspendido los contratos de más de 71.000 gallegos, según los datos de la Consellería de Economía. Equivalen a los empleos generados en la comunidad en los últimos cuatro años.

El grueso de los ERTE se han formulado bajo el paraguas del real decreto de emergencia, que permite a las sociedades mercantiles argumentar fuerza mayor. En estos casos el Estado cubre buena parte del salario, que se devenga como desempleo, y el asalariado no pierde derechos futuros de paro. Pero no todas las solicitudes serán atendidas, como han destacado fuentes jurídicas; "todas las empresas deberían estar amparadas por la pandemia declarada, el problema es que probablemente las arcas del Estado no lo podrían soportar y esta es la manera de limitar las bonificaciones", matiza la abogada gallega Vanesa Rodríguez. Es complicado dirimir por tanto qué empleos están en riesgo y los que no, habida cuenta además de la recesión que avecinan los organismos internacionales y analistas.

De acuerdo a la Xunta, han sido 13.976 las empresas que de momento „hasta ayer„ han planteado un ERTE. De ellas, 5.422 (casi el 40%) son de la provincia de A Coruña, por las 4.576 de Pontevedra, otras 1.845 de Lugo y 1.715 de Ourense. Se han planteado asimismo 402 expedientes de nivel autonómico (supraprovinciales), y otros 16 estatales. Las cifras engordarán sustancialmente en los próximos días, tanto en cuanto a número de firmas adscritas como de trabajadores afectados. De esos 71.000 contratos en suspenso, de la provincia de A Coruña son 25.322, otros 24. 564 de Pontevedra, por los 6.523 y 6.285 de Ourense y Lugo, respectivamente. No hay cifras de afectación de los ERTE nacionales; los autonómicos han atrapado a 8.390 empleados.

Para atender el aluvión de peticiones el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) ha decidido incorporar de manera inmediata cerca de un millar de efectivos para reforzar la plantilla actual. Serán trabajadores interinos, y la intención es que se incorporen "ya". El sindicato CCOO había denunciado el martes que el SEPE „organismo encargado de reconocer las prestaciones„ corría peligro de colapsarse si no se aumentaba su plantilla, y cifraba las necesidades de personal en 2.500 efectivos. Para cursar el subsidio no hará falta que los afectados lo pidan, pues la empresa remitirá toda la información a las oficinas de los servicios públicos de empleo.

Entre las grandes empresas que comunicaron ayer la decisión de plantear un ERTE está la maderera Finsa, que en su caso ha formulado uno por causas productivas (no fuerza mayor) en sus cuatro plantas en Galicia, que afecta a un total de 1.609 empleados, alrededor del 80% de su plantilla en la comunidad. El ERTE debido a la crisis del coronavirus tiene una duración hasta el 30 de abril, que afectará a: 808 empleados en la planta principal de Santiago; 384 empleados, en Rábade (Lugo); 280, en Padrón (A Coruña); y 137 San Cibrao das Viñas (Ourense). Por su parte, alrededor de 335 personas continuarán teletrabajando. También Decathlon, con once tiendas en Galicia, ha notificado a los sindicatos el inicio expediente, en este caso por fuerza mayor, para hasta 8.886 trabajadores tras el cierre de todas sus tiendas después de decretarse el estado de alarma en España para luchar contra la propagación del coronavirus.

El histórico proveedor de Inditex, Grupo Caamaño, con 700 trabajadores directos, ha cursado la misma petición para "velar por la salud de los empleados". Así lo reconoció ayer la empresa coruñesa dedicada a los equipamientos comerciales, perteneciente a la vasca Kider desde agosto, aunque no quiso precisar a cúantos empleados afecta la aplicación de este ERTE de "fuerza mayor".

Vía libre también al ERTE en la mayor empresa del sur de Galicia, PSA, que complementará salarios y pagas extra hasta el 80% y respetará el 100% de las vacaciones. La dirección de la compañía automovilística alcanzó ayer un acuerdo con la mayoría del comité de empresa (SIT, UGT y CCOO; CUT y CIG votaron en contra) para lanzar un expediente de regulación de empleo temporal (ERTE) para sus 7.400 trabajadores (incluido el nuevo equipo del cuarto turno) por tiempo indefinido hasta que se den las circunstancias necesarias para retomar la actividad de manera segura, tal como adelantó este periódico.