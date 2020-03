Munición deportivista para el confinamiento

"Tenía estilo hasta para atarse los zapatos". Incluso cuando no es protagonista se acaba colando, por alguna rendija, la genialidad de Arsenio Iglesias. Esta es una de sus perlas y de las muchas voces, que perfilan los contornos de la personalidad y de la carrera del mejor futbolista español de todos los tiempos y que aparecen en el documental Luis Suárez, nuestro balón de oro, que se puede disfrutar hasta el 26 de julio en Movistar Plus. Los deportivistas son ávidos consumidores de noticias, de contenidos de su equipo en todos los formatos y, hasta en época de confinamiento y sin partidos que llevarse a la boca, hay opciones para aplacar la ansiedad que genera ese vacío. Documentales o libros que no han saltado al primer plano, joyas escondidas que merecen un visionado o una lectura. Porque hay vida más allá de los partidos desperdigados por Youtube; del Superdépor, te quiero igual, el Informe Robinson que llenó de nostalgia a los aficionados; o del Nos parece mejor, esa disertación personal de deportivismo de cuna que hizo Nacho Carretero para Libros del KO.

El pelotero de Monte Alto

Los 55 minutos de la pieza audiovisual dedicada a Luis Suárez hacen justicia al coruñés, siempre más valorado en Italia que en España, y ponen voz e imagen a una vida para contarla. No solo por sus logros, sino también por el recorrido que le llevó de la casa de sus padres en la calle Hércules hasta la gloria europea. El documental desgrana toda su vida, pero su etapa coruñesa es protagonista en la primera parte y va trufando toda la narración. Hay imágenes de su casa familiar, cercana al campo de Marte, y testimonios de familiares que aún viven en la ciudad, de Manolete, de Arsenio, de su hijo y hasta del propio Luis Suárez, que hace de hilo conductor. Las discusiones sobre cuál de los hermanos Suárez Miramontes era mejor, la pobreza de un barrio en el que "no había un balón", el Perseverancia, las Escuelas Scopelli, algún roce de vestuario con el recientemente fallecido Parrocho Otero como escudero, su debilidad por los percebes cada verano que regresaba a Montealto... A Coruña es iniciática y omnipresente para un Luis Suárez que acaba confesando que "no hubiera sido un buen carnicero", en referencia al negocio familiar que le esperaba de no haber sido futbolista.

Desfile de estrellas

Para encontrar tesoros ocultos o no suficientemente valorados no hay que remitirse únicamente a la producción propia de las plataformas de pago. Los archivos de RTVE o de la CRTVG también ofrecen también material de quilates con distintos tratamientos. Para los más jóvenes, la mejor constatación de que hay vida en el Deportivo antes del Superdépor es invertir 25 minutos en ver en el archivo online de TVE el especial dedicado por el programa Históricos del Balompié al Deportivo, entre 1968 y 1970. En él se relatan los primeros sesenta años de vida del club apoyándose en historia viva del deportivismo, muchos de ellos ya fallecidos como Virgilio Rodríguez Rincón (primer delantero del club en 1906), Pepe Torres, Ramón González, Chacho, Juan Acuña, Cheché Martín... Así, hasta más de 20 voces que descubren otro Dépor más modesto, más cercano y también más coruñés. Aparecen rincones ya desaparecidos o que han mudado su fisonomía totalmente como el Bar Otero, la tienda Cuenca-Botana o el balneario de Arteixo. En las imágenes se puede ver incluso a futbolistas en una concentración, mientras juegan al ping-pong o disputan una partida de cartas con Sertucha, Domínguez, Cholo y Manolete como contendientes.

La propuesta de la TVG en su web es más conocida, pero no menos rica, y se centra en dos programas sobre el técnico recientemente homenajeado en María Pita ( Noite de Arsenio y Entrevista a Arsenio, unha vida de fútbol). Más allá de la impagable presencia del arteixán en el segundo y de los testimonios del primero, la verdadera fuerza está en el basto archivo del ente autonómico, que permite recordar los momentos más duros y sentidos, también los más retranqueiros de su vida.

Cuatro libros, miles de visiones

No solo contenido audiovisual necesita el deportivista confinado. Hay varios libros editados recientemente con temática blanquiazul o que han sido abiertos de manera online que merecen más que un vistazo. Branquiazul, historia oral de los años dorados del Dépor es una obra coral, de Marcos Gendre, tejida a partir de las voces de protagonistas a modo de falso documental. No hay una línea que no sea testimonio directo. Desde Lendoiro a Irureta, Fran o Capdevila pasando por aficionados de Marathón o personajes de la cultura. Un mosaico de deportivismo y también de efervescencia cultural de los 80-90. Se puede adquirir y se distribuye en la web de la Editorial Contra. También se pueden comprar en el sitio oficial de la Deportienda y llegan casa las dos últimas publicaciones editadas por el Dépor: 112 partidos en Europa y Riazor 75. Libros de consulta y para el recuerdo en los que, sobre todo el último, ofrece mucho material y datos inéditos. En los últimos días, A Cidade da Cultura también ha decidido abrir online y de manera gratuita el catálogo de la exposición Valor e Mestría, Galicia como fútbol. No es enteramente deportivista, pero servirá para entender muchas claves de la historia del Dépor. Aprender y entretener, de muchas formas, todas en clave blanquiazul.