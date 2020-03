La flota gallega urge ayudas para no amarrar y evitar desabastecimientos

La flota gallega reclama que se destinen ayudas para poder salir a faenar ante la caída de ventas y precios durante el estado de alarma con el fin de que no haya que recurrir a un ERTE masivo y se produzca un desabastecimiento de los mercados. El presidente de la Federación Provincial de Cofradías de A Coruña, Daniel Formoso, admite que "no es bueno" desabastecer los mercados, pero la flota "no puede aguantar" esta situación. Muchos armadores se plantean suspender la actividad ya que salir a trabajar les genera pérdidas. Ante esta problemática ven necesaria una "compensación" para poder salir al mar.

Por el momento, Formoso no tiene conocimiento de presentación de ERTE en cofradías de la provincia coruñesa, aunque señala que barcos del los pósitos del norte de A Coruña empezaron ya a amarrar. A esta situación se suma la posibilidad de que los pesqueros de la provincia no puedan pescar más caballa de forma dirigida, ya que se prevé que las toneladas asignadas se acaben pronto.

El marisqueo también sufre la situación. En la cofradía de A Coruña hace días que esta actividad está parada, al igual que la extracción de percebes. El patrón mayor de la cofradía coruñesa, Felipe Canosa, señala que esta situación viene forzada por el cierre de los restaurantes, principales compradores de marisco y percebe. "Son productos que tienen valores elevados y los demanda la hostelería, no los hogares", explica Canosa.

La situación por la que pasa el sector es tan "complicada" que incluso el rey Felipe VI se interesó el jueves por el impacto del virus en la pesca gallega, realidad que le ilustró el presidente de la Federación Galega de Confrarías, José Antonio Pérez Sieira, a través de una videoconferencia.

En lo referente al desabastecimiento, el presidente de la Federación Nacional de Cofradías de Pescadores, el gallego Basilio Otero, señala que esto dependerá "de si los compradores siguen comprando".

Test a tripulantes

La Asociación Española de Titulados Náutico Pesqueros (Aetinape) censura que es "una temeridad" que en plena alerta sanitaria el Ministerio de Pesca delegue en los patrones de los pesqueros embarcar a tripulantes con "una siempre comprobación verbal". La organización exige en un comunicado a la Secretaría General de Pesca, al Instituto Social de la Marina y a la Dirección General de la Marina Mercante que los trabajadores del mar sean sometidos a un análisis a través del test del coronavirus "con todas las garantías" antes de embarcar.