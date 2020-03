"Nuestra UCI está casi al 90%,pero ya hay nuevas camas habilitadas"

El doctor David Freire es el responsable de la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña (Chuac), donde ayer permanecían ingresados 28 pacientes con Covid-19, los que se encuentran en un estado más grave. Enfermos de edad avanzada, en su mayoría, pero también jóvenes, de ahí que este especialista haga hincapié en la necesidad de cumplir las medidas de confinamiento decretadas por las autoridades sanitarias y "quedarse en casa". "Solo así podremos cortar la cadena de contagios", subraya.

¿Cuál es el perfil de los enfermos con Covid-19 ingresados en la UCI del Chuac?

La mayoría de los enfermos ingresados en nuestra UCI tienen entre 72 y 78 años, pero también los hay más jóvenes, en un rango de edad de entre 32 a 49 años. La impresión que se tenía inicialmente de que el coronavirus solo afectaba a pacientes muy mayores y débiles con comorbilidad no se cumple. Hay que ser prudentes, esto nos puede hacer daño a todos y tenemos que cuidarnos.

Los últimos datos oficiales [de ayer] cifran en 28 los pacientes con coronavirus hospitalizados en esa Unidad. Son cuatro veces más que hace una semana. ¿Qué porcentaje de plazas hay libres y cuándo prevén empezar a ocupar las veinte camas de la nueva UCI?

Estamos casi al 90% de capacidad. La UCI de la quinta planta está llena. En la sala contigua de reanimación, que cuenta con 17 camas, a primera hora de la mañana [de ayer] había tres sitios libres, y está casi lista la nueva Unidad, en los antiguos quirófanos de la quinta planta también. De hecho, ya hay algunos espacios con camas y con los respiradores instalados, de manera que, en caso de necesidad, podrían ingresar pacientes allí.

¿Si continúan aumentando los casos graves que requieren ingresar en la UCI, cuál sería el siguiente paso?

Las previsión es adecuar espacios en el edificio principal del complejo. Probablemente, el siguiente paso sería habilitar los antiguos quirófanos de la sexta planta, en caso de necesidad. En la UCI de la quinta planta hay, además, una unidad de ocho camas que está ocupada ahora por pacientes sin Covid-19. Si fuese preciso, también consideramos trasladar a esos enfermos a un nuevo espacio y acondicionar esa zona para afectados por coronavirus. Así estarían todos en la misma planta de hospitalización.

¿Se plantean trasladar a pacientes con Covid-19 a unidades de reanimación de otros hospitales del Chuac, como el Materno o el Abente y Lago?

Recurrir a los otros centros pasaría, probablemente, por trasladar a pacientes sin Covid-19 e ir habilitando cada vez más espacios para enfermos con coronavirus en el edificio principal, para no diseminarlos por el complejo.

¿En qué estado ingresan los pacientes con coronavirus en la UCI y cómo es su evolución?

Son pacientes con mucha insuficiencia respiratoria, porque la neumonía que sufren es bilateral. Cuando ingresan en la UCI, los conectamos a una máquina de ventilación asistida y ahí empieza el proceso. Un proceso, en general, largo. De entre dos y cuatro semanas. El curso de la enfermedad no es liso. Puede haber momentos de mejoría y otros en los que los enfermos empeoran. Suelen responder bastante bien cuando los acostamos y los ponemos boca abajo, en posición decúbito prono.

¿Por qué mejoran en esa posición?

Por una serie de particularidades fisiológicas. Los líquidos inflamatorios se suelen ir a las partes más bajas del cuerpo, en este caso, de los pulmones. Al cambiar a los pacientes de postura, se facilita el drenaje de esas secreciones que inundan los alveolos pulmonares. Entre el 95 y el 98% de los pacientes responden favorablemente a esta medida. Lo que ocurre es que, en estos casos, no siempre se trata de una mejoría definitiva, y además es lenta. Aparte, pueden darse otras complicaciones, como la reinfección por gérmenes comunes, las habituales de una neumonía. Esto nos puede obligar a reconsiderar el tratamiento, añadir antibióticos... A veces el corazón se debilita un poco, baja la tensión y hay que recurrir a medicación especial, como las aminas. El riñón puede también dejar de funcionar de manera óptima... Cuando uno se encuentra al borde de un precipicio, siempre está en riesgo su vida. Por eso tenemos que estar muy pendientes de todo.

No estamos hablando, por tanto, de enfermos que entran en la UCI y salen a los dos o tres días...

No. Los pacientes que ingresan en la UCI con coronavirus van a pasar un tiempo en esa Unidad. Ese es uno de los problemas.

Esta semana abandonó la UCI del Chuac el primer paciente con Covid-19 diagnosticado en Galicia, un hombre de 49 años que continúa su recuperación en planta. ¿Han dado alguna otra alta en la Unidad?

Todavía no. Hay pacientes que están mejorando, aunque no tenemos una perspectiva para asegurar que vayan a abandonar la UCI en dos o tres días, o en una semana. No obstante, nos da un atisbo de esperanza de que todo esto tiene salida.

¿Qué tal lleva el personal de la UCI toda esta situación? ¿Cómo se han organizado ante el incremento de pacientes con coronavirus?

Una parte de la plantilla de la Unidad está centrada, en exclusiva, en los enfermos de Covid-19, y hay otro grupo que, por circunstancias personales o de salud, se dedica al resto de pacientes. La organización así funciona bastante bien, el ambiente general es bueno. El personal de enfermería y los auxiliares están haciendo un gran trabajo.

¿Se ha registrado algún contagio entre los profesionales de la Unidad?

Desde que empezó todo esto y con las medidas de protección que se están siguiendo, no tengo constancia de que haya habido ningún contagio entre nuestro personal. Se están respetando los protocolos y, en el momento actual, tenemos el material que nos hace falta.

¿Desde las trincheras del coronavirus en A Coruña, qué mensaje quiere trasladar a la población?

Quiero pedirles que hagan caso a las recomendaciones de las autoridades sanitarias y de los expertos y se queden en casa. Es la mejor manera de cortar la cadena de contagios. Cuantas menos personas se infecten, menos enfermarán de manera grave y menos tendrán necesidad de venir al hospital. A ver si así podemos contener todo esto de una vez.