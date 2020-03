"Los días se hacen muy largos, pero hay que intentar divertirse con su entretenimiento y que no se aburra"

La vida de Gloria Fernández y su madre, con azhéimer en fase II, cambió radicalmente con el estado de alarma. De pasar prácticamente todo el día en un centro para pacientes con esta demencia, a no poder salir de su domicilio. "De tener una vida con mucha libertad a que no he bajado ni a por el pan desde el sábado", explica esta coruñesa, quien reconoce que tiene suerte ya que su madre "todavía no es muy dependiente. Ella se levanta sola, se asea, se viste. Tienes que vigilarla pero puede hacerlo ella". "Mi madre físicamente está muy bien pero después el contacto con la realidad es infantil, como un niño y no tiene memoria inmediata", señala esta cuidadora, que aunque ha tenido que explicar en más de una ocasión el tema de la cuarentena, reconoce que su madre lo lleva bien. "Quizás porque se olvida de que no ha salido a la calle", dice.

Eso sí, para sobrellevar al cuarentena tienen que tener todo el día ocupado y, confiesa, "los días se hacen muy largos" y "hay que intentar que no se aburra porque eso genera enfado". "Ella se levanta, desayunamos ahora con más tranquilidad, se ducha y se viste y se pone sus joyas y se pinta los labios, la coquetería la mantiene", relata Gloria sobre su día encerradas en casa y prosigue: "Me ayuda a recoger algo en la cocina y después hacemos algo de gimnasia, ve la tele, hace ejercicios que nos mandan dede Afaco...".

Gloria reconoce que su madre es "bastante tranquilita" pero que otros cuidadores tienen que estar "agotados". Esta mujer coruñesa intenta buscar tiempo para ella y por eso se levanta a las 07.30, un par de horas antes que su madre, para "leer, tomarme un café, tener tiempo para mí". A la hora de sobrellevar la cuarentena da un consejo a como ella otros cuidadores.

"Hay que entretenerse con su entretenimiento, es decir, divertirse con ellos. Mi madre y yo ponemos música y bailamos, jugamos a las cartas...", señala.