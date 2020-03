El PP reprocha la "improvisación", pero apoya al Ejecutivo central

El secretario general del PP, Teodoro García Egea, reprochó al Gobierno la "improvisación" al adoptar medidas como la de parar actividades no esenciales frente al coronavirus pero dijo que seguirá teniendo "todo el apoyo" de su partido aunque estas actuaciones "lleguen tarde".



Lamentó que el Ejecutivo vaya "a remolque" de las comunidades del PP, ya que este cese fue solicitado hace días por el presidente de Murcia, Fernando López Miras. Y recriminó la falta de autocrítica porque el miércoles, cuando se aprobó la prórroga del estado de alarma en el Congreso, "votó negativamente" a reducir la actividad no esencial „la misma medida que ayer puso encima de la mesa„ al no aceptar las propuestas de resolución en este sentido.