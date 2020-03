'The Lancet' tilda de "escándalo nacional" la respuesta del Gobierno británico al virus

El editor jefe de la prestigiosa revista médica The Lancet, Richard Horton, calificó de "escándalo nacional" la respuesta del Gobierno británico al coronavirus, que comenzó con una estrategia de mitigación por contacto diferente al del resto de países que se demostró como ineficaz antes de recurrir a las más tradicionales medidas de cuarentena y distanciamiento.



"La estrategia de contención y mitigación fracasó, en parte, porque los ministros no siguieron el consejo de la Organización Mundial de la Salud (OMS) de hacer pruebas a cada caso sospechoso", lamentó The Lancet. "Ni hubo aislamiento ni hubo cuarentena. Se ignoraron principios básicos de salud pública y control de enfermedades contagiosas por razones que todavía permanecen opacas", reprochó.