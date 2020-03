Más de la mitad de la economía de Galicia 'hiberna' con el veto a sectores no esenciales

En esa especie de bomba sanitaria y económica que es el Covid-19, las administraciones trabajan también como si fueran los Tedax, en busca del cable que es necesario tocar en cada momento para controlar la propagación del virus y la explosión en la actividad productiva. Ahora es el corte a todo sector no esencial, un paso reclamado hace días por parte de algunas comunidades y que otras criticaron ayer, el mejor ejemplo de la enorme dificultad de compaginar la prioritaria salud pública y el mantenimiento de la producción del país con las constantes vitales mínimas que permitan acelerar la recuperación el día después de la emergencia. Desde este lunes y hasta el 9 de abril, la economía española entra en "hibernación", como definió ayer la situación la titular de Hacienda y portavoz, María Jesús Montero, tras el Consejo de Ministros extraordinario que aprobó la medida. La de Trabajo, Yolanda Díaz, apeló "al interés general" como "guía" para lograr "una movilidad absolutamente reducida" con "todos los días convertidos en domingo", aprovechando, además, que una parte de esas jornadas coincide con el parón típico de Semana Santa.



En una primera estimación, el paréntesis afecta a más de la mitad del Producto Interior Bruto (PIB) de Galicia, donde el relevante peso de la industria agroalimentaria minimiza el impacto. La larga cadena que hay detrás de los sectores sí considerados vitales implica el mantenimiento de una mayor cantidad de actividades de las que podría pensarse. Porque, tampoco en días que parecerán festivos, la leche no nace en un cartón. El número de trabajadores afectados a sectores en stand by asciende a unos 600.000, con ese importante matiz de la posibilidad de mantenerse activos en remoto.

El sector primario está estrechamente comunicado con la industria. Bebe de ella para, por ejemplo, suministrar fertilizantes para los cultivos y piensos para los animales. Y a la inversa. El 55% de la producción del campo, la agricultura y la pesca "tienen como destino ser consumos intermedios de otras ramas de la economía, especialmente de la industria manufacturera", según destaca la última actualización del Marco Input-Output de la comunidad publicada a finales del pasado año por el Instituto Galego de Estatística (IGE). Ahí entrarían, entre otros, la carne, la leche o el pescado transformados en la fábricas de alimentación de la región.

Con todas esas actividades, fundamentales estos días de excepción en el consumo, la economía gallega blinda un 8% de su valor añadido bruto (VAB). Del resto de las manufacturas aguanta alrededor de un 6%. En principio, esa parte de la industria sigue latiendo, aunque el real decreto hace especial hincapié en aquellos centros de producción ligados a material sanitario, farmacia, el papel y, en general, a los suministradores de bienes, servicios y equipos "necesarios para el correcto desarrollo de dichas actividades". Al margen estarían la automoción, naval y otras manufacturas no esenciales que suman algo más del 3% del VAB en Galicia.

Los cuatro grandes sectores congelados que más aportan al PIB autonómico son: comercio (12,3%), actividades inmobiliarias (10,9%), construcción (7,2%) y hostelería (6,7%). Dentro de ellos solo se salvan, además de aquellos centros donde sea posible el teletrabajo, el servicio a domicilio de los restaurantes y los establecimientos de venta de alimentación. Del otro lado están la sanidad y los servicios sociales, que en Galicia representan cerca del 7% del valor añadido de la economía; y la administración pública y labores de Defensa, con otro 6,2%, como detalla el IGE. El transporte y almacenamiento, pieza troncal para asegurar la circulación de todos los bienes de primera necesidad y material sanitario y alimentos, superan el 4% del PIB regional. Información y telecomunicaciones reúnen juntas aproximadamente el 5%. Las actividades financieras, aunque diezmadas por la decisión de muchos bancos de unificar su operatividad en algunas sucursales y la petición de recurrir a las plataformas online para evitar el contacto físico en oficinas, alcanzan el 3,3%.

Como ocurre con el sector primario y la industria, el funcionamiento normal de la economía no se entendería sin una retahíla de servicios que sirven de sostén a las empresas. Desde las consultoras que dan soporte interno a una compañía a los abogados. Su contribución al PIB es el 1,4%.