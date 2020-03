Coronavirus A Coruña | Defensor del Paciente pide que la Fiscalía investigue la muerte de una embarazada y su bebé

El Defensor del Paciente ha solicitado a la Fiscalía Superior de Galicia una investigación sobre la muerte de una mujer embarazada y de su bebé durante una cesárea en A Coruña.

La mujer, de 37 años, y su bebé fallecieron el pasado domingo al no superar la cesárea que se le estaba practicando a la mujer en el Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña. El Servicio Gallego de Salud informó el domingo de esta muerte, la primera de una mujer embarazada contagiada por Covid-19.

El Defensor del Paciente argumenta en un comunicado que no se explica que estas muertes sean a causa del coronavirus porque aunque estuviera infectada, y la familia "ha negado que diera positivo", no es razón para el fallecimiento durante la cesárea ni en el caso de la mujer ni en el del bebé. Sobre este último pregunta si fue diagnosticado de Covid-19, porque hasta que no nace no se le puede hacer la prueba, sostiene la asociación."¿O ahora todo el que fallece es por el virus? -pregunta-, ¿qué ha pasado en realidad?".

Según esta asociación, el coronavirus es una "excusa ahora muy cómoda si hay algo irregular", por lo que pide investigar lo ocurrido ya que "es posible que durante la cesárea se haya producido algo irregular que ha causado la muerte".

"Nadie ha dicho que tuviera problemas de respiración, solo que tenía fiebre que puede ser causa de otros patógenos. ¿Se le hizo la prueba tan rápido?", plantea el Defensor del Paciente.

Recuerda que el resultado de esta prueba tarda cuatro horas y que en algunos casos hay que repetirla, por lo que cuestiona que se le diagnosticara el Covid-19 "tan pronto", pues la cesárea "fue urgente".

"Consideramos que no ha habido autopsia y es posible que presuntamente se haya cometido alguna irregularidad que ha llevado a la muerte a la madre y bebé", resume.

Fuentes hospitalarias y de la Consellería de Sanidad han eludido dar más información sobre este caso.