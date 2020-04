El curso escolar no se alargará hasta julio

No dar más contenido y centrarse lo que queda de curso en repaso y refuerzo. Así lo considera el Consejo Escolar del Estado (CEE) que estudió ayer un borrador de propuestas relativas a las actuaciones en educación ante el cierre de las clases presenciales, en el que se propone, entre otras medidas, no avanzar en los currículos y tener en cuenta solo lo estudiado hasta el mes de abril.

Fuentes del máximo órgano consultivo en materia educativa del Estado señalan que finalmente será el próximo martes, 7 de abril, cuando el Consejo apruebe sus recomendaciones, según lo acordado ayer en Comisión Permanente (telemática).

El Consejo Escolar del Estado, integrado por representantes de las comunidades autónomas, sindicatos de enseñanza, patronales, organizaciones de padres de alumnos y estudiantes, muestra así su postura tras la decisión de Ministerio de Educación y comunidades de continuar con las clases telemáticas, "flexibilizando" los contenidos del tercer trimestre para que el alumnado no pierda el curso.

En su borrador, la comunidad educativa contempla distintos escenarios en función de si las clases presenciales se reanudan a finales de abril, en mayo o los alumnos no pueden volver a clase este curso. Indica además que no debe prorrogarse el curso a julio. En Primaria, ESO y Bachillerato se plantea que no se introduzcan nuevos contenidos en los trabajos programados.