Galicia supera el centenar de fallecidos tras otras 18 muertes en 24 horas, dos en el área de A Coruña

Los números no dejan de aumentar en Galicia, que registró ayer otras 18 muertes de pacientes con coronavirus, dos en el área sanitaria de A Coruña. En total, son ya 104 los fallecidos en la comunidad gallega. La muerte de dos mujeres de 70 y 83 años, y dos hombres de 83 y 69, ingresados en el hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo, así como la de dos varones de 86 y 53 asistidos respectivamente en el Hospital Universitario de Ourense y en el Hospital Público de Verín, y la de un usuario de la residencia de mayores de Cangas, en Pontevedra, fueron las últimas notificadas.



En A Coruña, los últimos fallecidos son dos hombres de 77 y 70 años que estaban ingresados en el Complexo Hospitalario Universitario (Chuac) y que tenían patologías previas. Con ellos son 34 ya las personas que han perdido la vida a causa del coronavirus en los hospitales del área sanitaria.

El dato positivo de lo ponen las altas: el Sergas notificó ayer que se habían dado un total de 187, casi el doble que los decesos. Aún así, la Xunta informó de que hay 3.758 casos activos. Entre ellos, el de trabajadora del Centro de Atención a Personas con Discapacidad (CAPD) de A Coruña, el antiguo Santiago Apóstol. Según fuentes del centro, la enfermedad de la empleada, que es una de las cuidadoras del centro, se confirmó ayer por la mañana y ya no fue a trabajar. En el centro "no consta que nadie más esté infectado". La Consellería de Política Social, de la que depende el centro, no confirmó ni desmintió el caso al ser consultada por este diario.