La ministra Calviño aclara que la industria electrointensiva "no puede parar"

La vicepresidenta tercera y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, afirmó ayer que la industria electrointensiva no se puede parar, por lo que hay que asegurarse que se puede mantener un nivel de actividad reducido y con menor movilidad de los trabajadores. En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Calviño apuntó que son las empresas las que deben ver cuál es la mejor forma de organizarse, al ser preguntada por la situación en la que quedan las industrias electrointensivas tras la ampliación de los ceses de actividad. La ministra dijo que no ve por qué no se puede llegar a un acuerdo que permita mantener la actividad, que no se pierdan clientes y evitar mayores daños en el periodo reducido de días que se ha limitado al máximo la actividad económica. Las declaraciones de la ministra se produjeron en un momento en el que las grandes empresas electrointensivas gallegas estaban a la espera de una confirmación oficial de que su actividad se considera esencial, después de que la Xunta urgiese al Gobierno central "una mayor concreción" sobre las actividades empresariales que estan permitidas y cuáles no, con el fin de que frenar las "dudas e incertezas" que, según ha desvelado, le han trasladado sectores productivos "aún en la mañana de este martes".

En rueda de prensa 'online', el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, aludió a la falta de "seguridad jurídica" para empresas electrointensivas de metalurgia y siderurgia como puedan ser Celsa o Megasa que "quieren seguir trabajando" pero están parando. Y que necesitan conocer la "concreción" del decreto para poder actuar en consecuencia.

Otras electrointensivas como Alcoa „en A Mariña„ trabajan con total normalidad al ser considerada la producción de aluminio primario una actividad esencial. Pero no solo a la factoría de San Cibrao, sino también a sus proveedores, entre ellos Ferroatlántica en Sabón, que mantiene dos hornos en activo. La antigua Ferroatlántica de Cee-Dumbría operaba ayer también con dos hornos activos. Por su parte, la coruñesa Alu Ibérica (antigua Alcoa) prosigue con sus trabajadores en cuarentena hasta el jueves, una medida tomada tras el fallecimiento por coronavirus del sindicalista José Luis Paz Pena.

Otras empresas como Ence, reparaciones en Navantia, la planta de Gamesa en Sigüeiro y Reganosa son algunas de las principales empresas que mantienen la actividad en Galicia. También las compañías ligadas a la alimentación y bebidas como Feiraco, Estrella Galicia y conserveras como Calvo, entre otras, continúan en marcha con las pertinentes medidas de higiene.

En el caso Endesa, en As Pontes, tanto en carbón como gas se está operando con el 40% de la plantilla en las instalaciones, mientras que el personal restante trabaja o bien desde su casa o se mantiene localizable en caso de necesidad. Por otro lado, se están realizando actuaciones en la central para adaptarse a las nuevas exigencias ambientales.