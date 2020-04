El marisqueo gallego factura un 96% menos y exige saber si es un trabajo esencial

Los profesionales del mar no cesan en su intento por resolver las incertidumbres y las incógnitas que rodean al sector. Los pescadores y mariscadores arrastran dudas desde el inicio de la crisis del coronavirus, incrementadas por las últimas medidas del Gobierno de limitar la actividad a los servicios esenciales. La pesca, que provee a los mercados y plazas de abastos de un producto de primera necesidad, tiene su papel más definido, Pero el marisqueo no, por eso el presidente de la Federación Galega de Confrarías, José Antonio Pérez Sieira, solicitó con la Consellería do Mar una aclaración al Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar para analizar el tratamiento que tienen las actividades de marisqueo y de recursos específicos: ¿son o no esenciales y de primera necesidad?



El dirigente de los pósitos de la comunidad argumenta que los mariscadores gallegos no pueden faenar por causas de fuerza mayor. "Está constatado por los informes elaborados por la Consellería do Mar que el descenso en la facturación de este sector, unido a la imposibilidad de participar en la cadena de suministro provocan serios inconvenientes a los profesionales", afirmó la federación en un comunicado.

El departamento dirigido por Rosa Quintana insistió en la necesidad de declarar el cese de la actividad en el marisqueo y en la extracción de recursos específicos por las dificultades que se encuentra el sector para colocar sus productos en el mercado, ya que la demanda disminuyó en gran medida por el cierre de la hostelería. Por este motivo, desde que se declaró el estado de alarma el sector registró un descenso de más del 96% de la facturación (en relación con el mismo periodo del año pasado) y se quedó sin compradores por la saturación de marisco que sufren los comercializadores.

Las cofradías gallegas y la Consellería do Mar consideran que la opción de almacenar los productos es "inviable". "El sector no tiene capacidad de almacenamiento previo a la comercialización al ser productos perecederos, por lo que entendemos que esta cuestión tampoco puede ser considerada", recogió la Federación Galega de Confrarías.

También señaló que la intención del Gobierno de que cada mariscador justifique de forma individual el descenso de su actividad en más de un 75% es algo imposible de hacer. "Provocará la sobresaturación de la propia Administración y de las cofradías en un momento en el que el personal no puede ejercer su labor de forma normal", sentenció Pérez. Por este motivo, los pósitos gallegos solicitaron al Ejecutivo una simplificación de los trámites para que los profesionales afectados puedan acceder a la prestación por cese de la actividad, ya que según los datos de Mar el sector cuenta con más de 3.700 personas con permiso de extracción de marisqueo a pie y con casi 2.900 embarcaciones con posibilidad de extraer marisco.

Derecho a ERTE

El Ministerio de Agricultura y Pesca comunicó el derecho de la flota pesquera de acogerse a ERTE (expediente de regulación de empleo temporal) cuando los armadores decidan no salir al mar atendiendo a sus circunstancias. Los casos que se contemplan son los que engloben la imposibilidad de cumplimiento de las medidas que garanticen la salud de los tripulantes, el cierre de los canales comerciales o las dificultades de encontrar tripulación, y se acredite de la forma adecuada ante la autoridad laboral competente.

La conselleira do Mar, Rosa Quintana, señaló que su departamento defendió y argumentó "desde hace más de una semana" la interpretación de esa posibilidad, prevista en el artículo 22 del real decreto-ley aprobado por el Gobierno para hacer frente al impacto económico y social del coronavirus. Quintana insistió en la labor que realiza el sector ya que intenta "seguir suministrando alimento a la sociedad", por lo que destacó la importancia "del compromiso de ayuda" de las administraciones para garantizar el desarrollo de la actividad.

En este sentido, la Consellería do Mar demandó a la Unión Europea y al Estado medidas de compensación para el sector mar-industria mientras se dota a los profesionales de las herramientas necesarias para poder acceder a las medidas habilitadas para mitigar esta "crisis".