Preguntas y respuestas sobre las restricciones vigentes en Galicia tras la declaración de emergencia sanitaria

El Consello de la Xunta aprobó el pasado 13 de marzo declarar la situación de emergencia sanitaria en Galicia como consecuencia de la evolución de la pandemia de coronavirus. Los ciudadanos pueden consultar información específica en la página web de la Xunta, en el teléfono 900 400 116, y el servicio de atención e información 012, que ha recogido algunas de las consultas más frecuentes.

►¿Qué protocolo deben seguir las empresas al detectar un caso positivo de coronavirus?

Deben seguir el 'Procedimiento de actuación para los servicios de prevención de riesgos laborales frente a la exposición al SARS-cov-2' disponible en la web del Ministerio de Sanidad.

►¿Necesito algún tipo de documento para justificar que voy a trabajar?

Sí. La orden del Ministerio de Sanidad del 30 de marzo recoge que los trabajadores deben llevar de forma obligatoria una declaración responsable de la empresa que la actividad que desarrolla no está suspendida.

►Soy autónomo. ¿Puedo seguir trabajando?

Los trabajadores por cuenta propia pueden seguir desempeñando su actividad, sea o no esencial, salvo que estén suspendidas en la declaración del estado de alarma.

►¿Cómo puedo solicitar las ayudas de la Xunta de comedor escolar mientras están suspendidas las clases?

Puede tramitarse la solicitud a través de la sede electrónica de la Xunta si se dispone de Chave365 o certificado digital, o bien contactando con el equipo directivo del centro educativo.

►¿Pueden los padres separados mantener el régimen de visitas?

Está permitido salvo que el juez determine lo contrario. Hay que seguir escrupulosamente las recomendaciones sanitarias y es conveniente llevar el documento que acredita el régimen de visitas que pueden requerir las fuerzas de seguridad.

►¿A quién debo dirigirme para donar material sanitario?

Para donaciones relacionadas con material sanitaria, es preciso dirigirse al servicio de patrimonio del Sergas en el teléfono 881542729

►¿Puede ir más de una persona en un vehículo por motivos de trabajo?

Solo en las empresas y servicios esenciales. En estos casos en vehículos de 5 plazas podrán ir como máximo dos personas; en los de 7 plazas hasta 3, en los de 9 plazas 4; y en los de más de 9 el 30% de su ocupación.

►¿Se han suspendido los plazos en el ámbito de la contratación pública?

Con carácter general, sí, aunque algunos pueden continuar si hay una resolución motivada. En la página, http://contratosdegalicia.gal/portada.jsp puede consultarse el caso concreto.

►¿Tengo que ir a renovar mi demanda de empleo?

No, los demandantes de empleo no tendrán que renovar su demanda hasta el próximo 30 de abril. Además, quedan suspendidas todas las citas presenciales de orientación laboral.

►¿Tengo que acudir a una cita para valorar el grado de discapacidad o dependencia?

No, quedan suspendidas todas las citas hasta que ya no esté en vigor la situación de emergencia sanitaria.

►¿Siguen recogiéndose avisos y retirándose nidos de avispas velutinas?

Sí, el servicio continúa realizándose. Se trata de una labor importante, especialmente en esta época del año, y los trabajadores cuentan con equipos individuales de protección.

►Hay un procedimiento administrativo con el plazo abierto, ¿tengo que presentarlo igual?

No, los plazos administrativos están interrumpidos ahora mismo. El cómputo se reiniciará en el momento en el que se levantan las suspensiones. En cualquier caso, la sede electrónica sigue operativa.

►¿Y si ya he presentado mi documentación?

Si ya has presentado tu documentación a un procedimiento administrativos, este continuará su tramitación con normalidad.

►¿Qué pasa con la resolución de las ayudas?

Las ayudas cuyo procedimiento ya esté cerrado seguirá su tramitación y se notificarán según lo previsto.

►¿Puedo consultar el estado de mi expediente ya presentado?

Sí, los interesados pueden seguir consultado el estado de tramitación de sus expedientes en su carpeta ciudadana a través de la sede electrónica.

►¿Afecta la suspensión de los plazos a las enmiendas y a las notificaciones?

Sí, también se interrumpen los plazos de enmiendas y se reanudarán cuando se levantan las suspensiones. Las notificaciones reanudarán sus plazos en ese momento.

►¿Puedo seguir presentando quejas y sugestiones a la Administración autonómica?

Sí, continúa operativo el teléfono 012 y la sede electrónica.

►¿Qué pasa con las llamadas a la Administración?

Las llamadas quedan también suspendidas, salvo que tengan un carácter urgente. En la web de función pública hay un aviso sobre este punto.

►Se ha abierto el plazo para anotarme en mi oposición, ¿ha quedado suspendido?

Sí, los plazos de las oposiciones han quedado suspendidos y se reanudarán cuando acabe el estado de alarma. Recordar, en cualquier caso, que los que quieran anotarse igualmente pueden hacerlo a través de la sede electrónica.

►¿Puedo solicitar un permiso de quema?

No, ya que todos los permisos de quema han quedado en suspenso desde el pasado 15 de marzo, al decretarse la situación de emergencia sanitaria por el coronavirus.

►¿Las altas y las bajas de reses dentro de la Oficina agraria virtual tienen que ser también dentro del plazo?

Podrán realizarse a través de la Oficina Agraria Virtual o a través del 012. Solo en el supuesto de que no sea posible emplear alguna de estas vías, podrá presentarse posteriormente.

►¿Puedo salir a hacer deporte o caminar por prescripción médica?

No, no se puede salir salvo casos expresamente permitidos. Se recomienda tratar de mantener cierta actividad física en el domicilio.

►¿Es obligatorio trabajar en los concellos?

Todos los empleados públicos que puedan desarrollar su trabajo a distancia, deberán prestarlo en su domicilio con teletrabajo. Queda exceptuado el personal de carácter esencial que deberá acudir presencialmente cuando así se exija.

►¿Si salgo de casa en un supuesto no permitido y tengo un accidente?

En general, las aseguradoras siguen cubriendo los accidentes amparados por las pólizas contratadas. No obstante, se recomienda contactar con su aseguradora para comprobar si mantiene la cobertura de asistencia actualmente.

►¿Puedo llevar a los niños conmigo a la compra para que no se queden solos en casa?

Comprar alimentos es una de las actividades permitidas y todas deben realizarse de forma individual, salvo para acompañar menores, personas con discapacidad, mayores o por una causa justificada

►Tengo animales en casa y me preocupan que puedan contagiarse

Con la información sanitaria a día de hoy, y teniendo en cuenta que el virus no tiene precedentes de estudio, los animales no pueden transmitir el virus ni se contagian. Pero conviene extremar las medidas higiénicas también con ellos.

►¿Cómo puedo solicitar la ayuda PAC?

Hay diferencias. Los plazos marcados por la Administración autonómica o estatal están suspendidos o interrumpidos por la disposición adicional tercera. Pero en los plazos europeos, la Unión Europea acaba de ampliar el plazo de solicitudes hasta el 15 de junio.

►¿A quién puedo dirigirme para volver a Galicia si estoy en otro país o en otra comunidad?

El Ministerio del Interior es la autoridad competente en esta materia para facilitar el retorno de turisitas a sus residencias habituales.

►¿Se puede prestar ayuda a domicilio en la modalidad de libre concurrencia?

La recomendación del Gobierno central es mantener todo tipo de servicio de ayuda a domicilio, tanto los básicos como los de dependencia.

►Tenía que presentar unos documentos de mi pensión no contributiva. ¿Debo hacerlo?

No es necesario. Todos los plazos administrativos están suspendidos. Las pensiones no contributivas se seguirán cobrando con normalidad.

►¿Está garantizado el cobro de la RISGA?

Sí, la nómina de RISGA se seguirá cobrando puntualmente.

►En esta situación, ¿se están tramitando ayudas?

Durante el estado de alamar no es preciso presentar documentación. La Xunta seguirá tramitando las Risgas, as AIS y las pensiones no contributivas con normalidad. Para dudas, puede dirigirse a los servicios sociales de los concellos, jefaturas territoriales o a la sede electrónica.