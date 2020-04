Las residencias de mayores de A Coruña suman siete fallecidos y 77 contagios

La mortandad asociada al coronavirus se sigue cebando con las residencias de mayores en Galicia y el área de A Coruña no es una excepción. Dos muertos y 31 personas contagiadas más es el saldo hecho público ayer por la Consellería de Política Social. Los dos fallecimientos tuvieron lugar en la residencia O Portazgo, la más castigada, con 56 infectados entre usuarios (38) y trabajadores (18) y cinco decesos en total. Un total de 24 de los nuevos casos provienen de este centro. El resto se registran en la residencia de Matogrande, que hasta el martes no tenía ninguno, y ahora son siete las personas de avanzada edad con problemas.



Consultada por este diario sobre la posibilidad de intervenir la residencia de O Portazgo, la Consellería de Política Social aseguró ayer que "la situación no varió". "Se está haciendo un seguimiento muy intenso del centro por parte del personal del área sanitaria de A Coruña. La residencia está muy cerca del Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña (Chuac), de ahí que el control por parte de los sanitarios sea continuo", indicaron desde el departamento que dirige Fabiola García.

Además de O Portazgo y Matogrande, hay más residencias afectadas. Se mantienen los cuatro casos de la Concepción Arenal (solo usuarios), los siete de la Bellolar (seis mayores y un empleado), los dos del Remanso Claudina-Somoza (solo trabajadores) y el de Arteixo con un mayor. Ha habido siete muertes hasta el momento en estos centros del área, con cinco en O Portazgo y dos en Bellolar, ambas en el Concello de A Coruña. La cifra de contagiados asciende a 77.

Política Social confirmó también ayer un positivo en el Centro de Atención a Persoas con Discapacidade (CAPD) de As Xubias, en el antiguo Santiago Apóstol, donde una trabajadora, que se encontraba asintomática, se sometió a las pruebas en casa y resultó estar infectada.

Por otro lado, los hospitales del área sanitaria de A Coruña dieron ayer 26 nuevas altas médicas a pacientes Covid-19. El balance diario refleja, también, que se estabiliza la cifra de enfermos hospitalizados, la misma que el martes, 252, pese a que los diagnosticados subieron en 89 y hay ya un total 906 positivos en la demarcación sanitaria. La mayoría de los casos, 654, son de personas que están en sus domicilios bajo vigilancia médica, un grupo que se vio incrementado en 89 afectados en la última jornada.

Del total de 252 hospitalizados, 214 se recuperan en el Chuac, siete más que en la jornada anterior. En la UCI de ese centro son ya 47 pacientes los enfermos ingresados, ocho más que el martes, lo que supone casi el 20% del total de ingresados. El número de pacientes en plantas convencionales bajó, sin embargo, hasta 167.

Además, los centros hospitalarios del área sanitaria registraron tres fallecimientos en las últimas 24 horas. Los finados son dos hombres de 92 y 86 años que estaban hospitalizados en el Chuac y otro varón de 86 años hospitalizado en Cee. Estas tres muertes elevan a un total de 37 los fallecidos con Covid-19 en A Coruña.

Por otro lado, la Xunta repartirá esta semana más de 45.700 unidades de material de protección en la ciudad de A Coruña. En total, serán 15.492 mascarillas, 30.000 guantes y 246 trajes. El Gobierno gallego ya repartió material de protección en el 98% de los ayuntamientos gallegos y esta semana llegará al 100% de los municipios con un nuevo envío a las siete ciudades a las que distribuirá casi 190.000 unidades.

Las siete ciudades recibirán en estos días 63.000 mascarillas, 1.000 trajes y 122.000 guantes. Todo el material se distribuirá directamente desde la plataforma logística que la Xunta acaba de poner en marcha para agilizar el proceso.