Sanidade prevé convertir Expocoruña en hospital en días, pero espera no usarlo

Levantar un hospital de campaña no es tarea fácil. Más allá de trasladar las camas, los equipos y el material sanitario necesario para la atención de los pacientes, obliga a crear toda una infraestructura eléctrica, de fontanería o de gestión de residuos que permitan desde que el médico tenga igual de controlado al enfermo que en un centro convencional hasta que los trabajadores tengan vestuarios en los que cambiarse y asearse o que el material de protección usado no salga por la misma vía que reciben el nuevo. Pese a ello, desde la gerencia del área sanitaria coruñesa se muestran optimistas con los plazos para tener listo el hospital de campaña que albergará hasta 300 camas para pacientes con Covid-19 leves en Expocoruña. "Nunca hemos montado uno, pero a este ritmo, el hospital de campaña estará listo en días y no muchos", señalaba ayer el gerente, Luis Verde, que visitó las instalaciones junto al director de procesos asistenciales, Antón Fernández. El arquitecto del proyecto, José Manuel López Mihura, sin embargo, no se atreve a hablar de fechas concretas aunque asegura que "se está trabajando al 100%, a contrarreloj" y que ahora solo falta "ejecutar" un proyecto que "ya planificado".



Desde la gerencia quisieron dejar claro que el hospital de campaña es una medida de prevención, pero no significa que el área sanitaria esté al borde del colapso pese al incremento de hospitalizados por coronavirus (ayer ya 252). "Desde que se inició la pandemia intentamos prevenir las necesidades de hospitalización, ir con varios días de adelanto y hasta la fecha hemos sido capaces de hacerlo. Ahora mismo tanto la atención como el acceso a camas en el Hospital Universitario es fluido", señaló Verde, quien aseguró que "ni el hospital ni la UCI están colapsados". "Hay margen todavía para ingresos", añadió Antón Fernández. "El objetivo es estar preparados porque no se sabe cuando va a ser el pico máximo, pero esperamos no tener que llegar a usar el hospital de campaña; eso sería un éxito. Y de hacerlo hay que lanzar un mensaje de tranquilidad porque será un hospital digno", sostuvo Verde.

El hospital de campaña, que albergará entre 200 y 300 camas, se instalará en Expocoruña, un recinto que según el arquitecto que dirige el proyecto "se adapta bien a las exigencias" porque "cuenta con un gran espacio abierto y entradas por todos lados". López Mihura explica que poder habilitar múltiples accesos es clave en un complejo sanitario de estas características. "Tiene que poder haber un acceso para ambulancias, para los profesionales sanitarios, vestuarios y duchas para el personal, un zona de filtro para quienes acaban de salir de atender a un Covid-19 y quienes entran, los carros de lencería limpia no pueden acceder por la misma vía que los de la ropa sucia, hay que habilitar zonas para los residuos, para el material de protección, etc.", señala este arquitecto, quien reconoce que es una tarea "compleja" aunque "más sencilla" que el hospital del Ifema de Madrid, por ejemplo, donde incluyen también área de críticos. "Aquí son pacientes leves y se busca que estén lo más confortables posibles y que los médicos puedan atenderlos y controlarlos con el máximo confort y privacidad posible", sostiene.

La distribución tampoco será igual a la del Ifema. "Se van a habilitar unidades y cada una de ellas tendrá un control médico y de enfermería para el seguimiento de unas 30 camas", señala López Mihura, quien recuerda que construir un hospital de estas características obliga a "instalar tomas eléctricas, datos, trabajos de fontanería, de saneamiento, etc." y todo ello, recuerda, "en una época que podemos tener problemas con algunos suministros". Desde el martes por la tarde ya hay técnicos del Sergas trabajando en el recinto.