El área sanitaria de A Coruña rebasa el millar de casos, 119 en residencias

El área sanitaria coruñesa rebasó ayer el millar de afectados por coronavirus al registrar 1.029 casos, de los que 119 se concentran en residencias de mayores, según los datos del Sergas y de la Consellería de Política Social. A Coruña fue la segunda área con mayor número de nuevos positivos en solo 24 horas „39 más aunque lejos de los 181 de Ourense„, pero se mantuvo la cifra de pacientes hospitalizados y bajó la de quienes están en la UCI.



Los expertos aseguran que para ver la evolución de la pandemia en una zona hay que poner el foco en los nuevos ingresos y no tanto en la cifra de contagiados cuyo número depende del número de test realizados un día o de que se detecte un foco con muchos posibles casos, por ejemplo. Si se analizan los datos de nuevos hospitalizados, A Coruña parece que va por la buena senda. Lleva cinco días en donde la cifra de nuevos ingresados no supera los 20 diarios (de hecho en dos jornadas no registró ninguno) y según algunos expertos, cuando se consigan seis días con esta horquilla de nuevos hospitalizados podrá hablarse de cierta estabilización de la curva. En el caso de la UCI hay que esperar algunas semanas más, pero ayer el dato también fue positivo: 51 pacientes, frente a los 53 del viernes. Además, del millar de casos detectados en el área, solo 266 (es decir, el 25%) necesita ser hospitalizado.

Desde esta semana, Política Social concreta también los positivos registrados en residencias de mayores. En el caso del área sanitaria de A Coruña (que abarca hasta Cee) serían 87 usuarios infectados y 32 trabajadores. En la ciudad, la más afectada es la residencia Portazgo con 37 mayores infectados y seis fallecidos por el virus. Además hay 17 casos positivos entre usuarios del Concepción Arenal, 14 en DomusVi Matogrande, diez en Remanso Claudina-Somoza y tres en Bellolar. Además hay otro positivo en el centro de discapacitados de Aspronaga en A Coruña.

En 24 horas se registraron siete nuevas muertes, seis en el Hospital Universitario y otra en la residencia Remanso Claudina Somoza. En el caso de los pacientes que estaban ingresados, las víctimas fueron cuatro mujeres, de 78, 86, 93 y 96 años, y otros dos varones (de 69 y 90). Solo uno de ellos no tenía patologías previas.