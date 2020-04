Coronavirus en A Coruña | "Ha bajado la afluencia a Urgencias y aquí no hay colapso como ocurre en otros hospitales"

Coronavirus en A Coruña | "Ha bajado la afluencia a Urgencias y aquí no hay colapso como ocurre en otros hospitales"

Noemí Miñán y Sandra F. trabajan en el área de Enfermería de Urgencias y tienen claro que el volumen de pacientes ha descendido "mucho" en las últimas semanas. "Ha bajado la afluencia y nosotros no estamos en la situación de colapso que viven otros hospitales como ocurre en Madrid", señalan. Además aseguran no tener miedo al contagio en el puesto de trabajo. "Lo llevo bien, no tengo temor aunque ayuda que vivo sola", indica Sandra.