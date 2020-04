Centinelas de la salud mental

La depresión, la ansiedad o los trastornos obsesivos y de pánico no entienden de cuarentena. Los síntomas de las enfermedades mentales no solo no remiten por la paralización del país sino que pueden agudizarse al desaparecer las rutinas diarias durante el confinamiento, por el temor al contagio o por la incertidumbre del mercado laboral. "Esto ya es una situación estresante para cualquier persona sin patologías, pero aunque no se puede generalizar, sí que hay casos en pacientes con enfermedad mental en los que se ha disparado el estrés, la ansiedad o se agudizado el lavado de manos en quienes tienen TOC de limpieza, por ejemplo", explica Vanesa Fernández, psicóloga de la Federación de Asociacións de Familiares e Persoas con Enfermidade Mental de Galicia (Feafes), donde han reforzado la asistencia telefónica a sus usuarios por el estado de alarma. En solo 15 días se realizaron 7.500 llamadas para informar, asesorar u ofrecer ayuda psicológica a más de 2.000 pacientes.

Aunque padecer una enfermedad mental no supone tener que sobrellevar peor el confinamiento, en algunos casos esta crisis sanitaria puede agravar su estado emocional. "Hay pacientes que desarrollan ansiedad o estrés por no poder salir de casa, otros que tienen pensamientos obsesivos que se agudizan por la sobreinformación de estos días o personas con TOC de limpieza y que tienen las manos deshechas de tanto lavárselas", señala Vanesa Fernández, que asegura que estos días realizan un seguimiento telefónico de los usuarios que además pueden llamarles cuando quieran. "Normalmente tienen dudas sobre el virus o de salud pero muchos también tienen incertidumbre porque han sufrido un ERTE o los han despedido y sienten angustia. La llamada les sirve de descarga emocional", indica.

Intentar marcar unas rutinas diarias aunque haya que estar en casa, mantener el contacto con amigos y familiares, no centrarse únicamente en la pandemia del coronavirus y filtrar la información sobre el tema son las claves, según esta especialista gallega, para tener la salud mental a raya durante la cuarentena, especialmente cuando hay alguna patología de base. "Es importante que acepten la situación y que mantengan el contacto con alguien, con el que expresen sus preocupaciones o sus emociones", explica Vanesa Fernández, quien resalta la importancia de no centrarse únicamente en el Covid-19. "Hay que evitar la sobreinformación y filtrar de donde obtenemos los datos, que sean fuentes fiables. No hablar solo sobre este tema y limitar por ejemplo el número de whatsapp sobre esto", sostiene esta experta.

"Es importante mantener la mente distraída" y para eso, esta psicóloga aconseja adaptarse a la nueva situación „un confinamiento en el hogar hasta al menos finales de mes„ mediante la planificación de unas rutinas. "Hay que pensar qué vamos a hacer, cuándo o cómo hacerlo, si será solo o compañía. Es importante tener hecha una previsión", asegura esta psicóloga, quien recuerda que desde Feafes se ha diseñado una guía de ocio para ayudar les en el confinamiento porque, resalta, "no todo el mundo tiene internet". Por eso, la guía de Feafes incluye diferentes actividades de ocio para disfrutar del tiempo libre sin salir de casa.

Desde la entidad no solo ayudan a nivel psicológico sino que asesoran a la hora de ciertas gestiones como trámites de ayudas o dudas sobre la situación laboral, les ayudan a nivel social en los casos más vulnerables e incluso les acompañan al centro de salud o a hacer la compra cuando sea necesario al estar en pleno confinamiento (desde el inicio hubo 70 acompañamientos y medio millar de seguimientos presenciales en sus domicilios o pisos protegidos). "Algunos usuarios no tienen muchos ingresos y ahora su situación ha empeorado y estamos pendientes de cualquier emergencia de tipo social para ayudarles y derivarles a Cáritas o entidades que les pueden ayudar. En otros casos no saben manejarse bien para ciertos trámites online y les asesoramos y ayudamos", indica esta psicóloga.

Para todos, los expertos lanzan un mensaje positivo. "Hay que pedir calma y tranquilidad porque este momento va a pasar", indica Vanesa Fernández, quien recuerda que es clave aceptar la situación, compartir emociones y sensaciones con los demás y fijarse rutinas para la cuarentena.