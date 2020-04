Una cita para recordar la remontada al Milan

La falta de fútbol en directo ha llenado de nostalgia y redifusiones los canales temáticos deportivos y las múltiples gestas del Dépor entre 1992 y 2004 ofrecen un catálogo al que es imposible resistirse. Si hace unos días fue Teledeporte el que recuperó la final del Centenariazo ante el Madrid en 2002, ahora es #Vamos, el canal temático de deportes de Movistar Plus, quien ofrecerá a todos los deportivistas la posibilidad de ver hoy a las 17.00 horas el Dépor-Milan (4-0) que sirvió para remontarle al campeón de Europa en la Champions de 2004. Justo hoy, el 7 de abril, el día que se cumplen 16 años de aquella gesta, una cita para llenar el vacío generado por el parón de la competición oficial y para recordar tiempos mejores.

Este Dépor-Milan fue durante años la mayor de las remontadas jamás imaginada en la historia de la Champions, aunque desde 2017 el Barça-PSG (6-1), que hizo caer al equipo de Unai Emery en el Camp Nou, le disputa ese honor. Entonces hubo asombro en toda Europa y también unanimidad. De The Guardian a L'Equipe pasando por The Times, la prensa mundial se rindió ante una goleada que se podrá revivir esta tarde. Algo menos de dos horas de un duelo del que, ni siquiera, sobra el tiempo de descanso con esa inolvidable imagen de los once deportivistas corriendo hacia el vestuario porque querían más y más, porque deseaban que se reanudase ya la segunda parte.

Después del 4-1 de la ida en San Siro, será el momento de volver a creer en la remontada con el tempranero gol de Pandiani, de acariciarla con el cabezazo inocente y efectivo de Valerón y de tenerla en la mano y temer por ella tras el zurdazo de Luque a la red antes del descanso. Con el 4-0 de Fran llegará la explosión y, de nuevo, el alivio, aunque hayan pasado ya 16 años. Toca revivir una de las grandes noches de la historia del Deportivo.