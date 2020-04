El constructor de Galicia

Comparten esplendor, pero también autoría. A la Torre del Reloj, la Plaza de la Quintana o, en A Coruña, la Iglesia de San Jorge las encadena una misma idea de arquitectura, la de Domingo de Andrade, que desde el pequeño municipio de Cee dejó huella en toda la comunidad. Por primera vez en Galicia, un constructor se ponía a la altura de lo que se edificaba en el resto de España, y se erigía como referente para las generaciones futuras. Su padre, un escribano, fue quien le hizo "sentar la cabeza", y el que puso los mimbres para que despegara como Maestro de Obras de la catedral de Santiago

En las partidas de bautismo gallegas de finales del siglo XVII, hay un nombre que se repite como un mantra. Y no porque se escogiera para los recién nacidos, sino porque el padrino era, invariablemente, siempre la misma persona. Sobre todo en Santiago de Compostela, y durante el tiempo que duró la renovación barroca de su Catedral, no había carpintero, pintor o aparejador que no llamara a Domingo de Andrade para la cristianización de su hijo. El arquitecto coruñés gozaba, según su estudioso Miguel Taín, de una autoridad sin precedentes en la época, como primer constructor en alcanzar verdadera notoriedad en Galicia.

Su huella se puede ver en toda la comunidad, pero sobre todo en la capital coruñesa. "Quien camina hoy por Santiago está mirando, aunque sea distraídamente, a Andrade" y a la idea de que la arquitectura tiene "que trabajar directamente la imagen de la ciudad". Lo afirma sin asomo de duda el miembro de la Real Academia de Belas Artes Celestino García, al que la figura le despierta desde siempre una gran admiración. Con ese empuje daba estos meses las últimas puntadas para dedicarle el Día das Artes Galegas, que tuvo que suspenderse con motivo de la emergencia sanitaria.

El programa incluía un acto académico en la Capilla del Hostal de los Reyes Católicos, y el descubrimiento de una placa conmemorativa en la tumba de Andrade en la Catedral. Las citas quedan pendientes de nueva fecha, una vez que se supere la pandemia y la cultura recupere sus ritmos habituales. Dice el organizador que "ahora hay que hacer un paréntesis" pero que confía en lograr que el coruñés "sea conocido en toda su plenitud". Una ponencia en Cee, una exposición itinerante y un ciclo de conferencias eran, junto a varias publicaciones, otras de las actividades planeadas, que quedan ahora en el limbo a la espera de poder cumplir la promesa del académico.

Incluso sin ellas, Andrade no es para casi ningún oído un nombre ajeno. El constructor fue el primero en clavar la pica gallega en el panorama español, y el primer Maestro de Obras de la Catedral que pertenecía a Galicia. Hasta entonces, cuenta García, todos los arquitectos procedían de fuera. Con su dominio de los retablos, la piedra y el urbanismo, Andrade se distinguió pronto en los talleres de la Catedral, en la que entró a trabajar como entallador de oficio en 1676, con tan solo 23 años.

El que lo descubrió entonces fue José de Vega y Verdugo, un intelectual que lo tomó bajo su ala e impulsó su carrera. A partir de ahí fue imparable. Cualquier obra que se hacía en esos años "se consultaba con Andrade", del que se cuentan "más de 150 informes". Los trabajos que realizó son diversos, pero destaca la Torre del Reloj, para Taín „que invirtió cerca de diez años en una tesis doctoral sobre el artista„ "su obra maestra".

"Es una construcción hecha para ser vista por todo Santiago, y la de mayor altura de la ciudad. Antes terminaba en una gigantesca lámpara de aceite, de manera que cuando los peregrinos llegaban al Monte do Gozo en los años santos, veían una gran bola de fuego sobre la urbe", explica. De él es también la renovación del Pórtico Real y la escalera de caracol flotante del Convento de Santo Domingo. Aquella grada, que parecía elevarse en el aire, no fue el único alarde técnico del coruñés, que realizó otro al colocar en la Catedral las campanas que hoy descansan en el claustro.

Alzar su peso hasta lo alto de la Torre del Reloj fue toda una obra de ingeniería. "Nunca antes se había hecho algo así. Se tuvieron que traer muchos bueyes para tirar de las poleas", cuenta el experto. Con el tiempo las campanas perdieron su posición privilegiada, pero otras proezas de Andrade permanecen bien a la vista. Es el caso de la Plaza de la Quintana, configurada por el arquitecto, que muestra en ella su peculiar estilo decorativo.

Inspirado por las fiestas de la época, el coruñés llevó sus decoraciones a la piedra. Si en sus ornamentos se aprecian hojas y flores es porque era lo que empleaban las gentes humildes del Barroco para engalanar calles y hogares, cuando no podían permitirse colgar un tapiz en sus ventanas. Petrificarlas no era un problema para el coruñés, ducho en el manejo de los materiales. La pericia le venía de la experimentación, de la que no perdía oportunidad, especialmente cuando ideaba nuevas formas arquitectónicas para los fuegos del Apóstol, semejantes a las fallas.

Su inventiva no se limitó a Santiago, sino que se extendió por toda Galicia. "Tuvo diez hijos, y fue bastante cuco, porque los ordenó en conventos gallegos y así se aseguró trabajo en todas las provincias", revela Taín. En A Coruña firma la Iglesia de Santo Domingo, y el proyecto de la planta de la Iglesia de San Jorge. Su legado está también en los arquitectos que le siguieron, todos, lo quieran o no, son "discípulos" de su figura.