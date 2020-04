El hospital de campaña de A Coruña, listo para comenzar a funcionar si es necesario

El recinto de Expocoruña ya cuenta con la infraestructura básica para comenzar a funcionar como hospital de campaña en el momento en el que los centros sanitarios del área coruñesa no tengan suficientes camas para ingresar a pacientes con coronavirus. "De ser necesario, en solo 24 horas se podría hospitalizar aquí ya a pacientes porque la infraestructura básica está lista", explicó ayer el gerente del área sanitaria, Luis Verde, quien reconoció que todavía falta por trasladar las camas o los equipos necesarios para tratar a los pacientes, algo que se hará en el momento en el que se inicie la asistencia en estas instalaciones. "Pero todavía estamos lejos de eso porque de las 460 camas que hemos habilitado en el Hospital de A Coruña para pacientes con Covid-19, ahora mismo solo están ocupadas cerca de la mitad y a ellas hay que sumar otras 150 camas disponibles en centros privados", señaló Verde, que volvió a reiterar que "sería un éxito" no tener que llegar a utilizar el bautizado como Chuacifeco.



Este hospital, pensado para pacientes con cortos ingresos o que ya están en fase de recuperación, está diseñado como "una ciudad", en donde la parte central albergará a los enfermos que se distribuirán en ocho unidades, cada una con 30 camas y un control de enfermería mientras los laterales se dejan para el acceso de las ambulancias „todos los pacientes que acudan al hospital llegarán de este modo, nunca a pie„, la entrada y los vestuarios de los sanitarios, la llegada y el almacenaje de material, el área de cocina, los aseos, la salida de residuos o la zona de lencería, con dos zonas diferenciadas para que los carros con sábanas o batas sucias no entren nunca en contacto con el material que llega desinfectado.

Pese a que se partirá con una capacidad para 240 pacientes, se ha diseñado pensando en posibles ampliaciones. "De los 10.000 metros cuadrados de esta zona central, solo hemos usado la mitad y se ha dejado espacio en los laterales por si fuera necesario ampliar las camas", explicó el arquitecto José Manuel López Mihura, al frente del proyecto, que destaca que los pacientes tendrán "cierta privacidad a través de módulos y cortinas". El hospital contará también con un área de observación para pacientes más críticos y zona de rayos, pero no UCI. "Se han triplicado las camas hasta las 106 en el Hospital Universitario y creemos que no será necesario crear aquí una unidad de críticos", aclaró Luis Verde.

Pese a que ayer todavía había técnicos ultimando detalles en las instalaciones y no había ni muebles ni aparatos médicos en Expocoruña, Verde aseguró que todo está preparado (una parte de este material ha sido donado por empresas ) y está listo para instalarse cuando sea necesario. El hospital funcionará como una unidad más del Complexo Hospitalario Universitario y por ello, seguirá su mismo modelo operativo. "La comida o la limpieza se harán en las instalaciones del Chuac y se trasladarán hasta aquí y en cuestiones de suministros se operará como en el hospital", explicaba ayer el director de Recursos Económicos, Emilio Camino, quien destacaba que gran parte de la inversión "es en material reutilizable, esto no supone un gasto adicional". "Al ser un complejo con varios hospitales ya tenemos experiencia en el trabajo intercentros", añadía el responsable asistencial del Chuacifeco, Pedro Marcos, que recordaba que este hospital está destinado a "pacientes que precisen ingresos o cortos o que tras estar graves entren en fase de recuperación".

En el caso de que el hospital de campaña llegase a estar operativo contará con una plantilla de hasta 250 personas, trabajadores de otras unidades del área que ahora tienen menos carga asistencial o "nuevos contratos" si es necesario, indicó Luis Verde, quien quiso lanzar un mensaje de tranquilidad. "La población debe saber que, de ser necesario, estamos preparados para ofrecer una hospitalización digna, con los profesionales habituales del área", señaló en el hall del recinto.