"Sin las medidas que se han tomado, el hospital ya habría colapsado"

Los servicios de Anestesiología y Reanimación están siendo un puntal clave, junto con las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI), en la atención de los pacientes con Covid-19 cuya situación es más grave. En la Unidad de Reanimación del Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña (Chuac) están siendo tratados casi una veintena de esos enfermos. "Nuestros profesionales se están dejando la piel durante esta crisis sanitaria. Estoy muy orgullosa de ellos", subraya la jefa del Servicio, Felisa Álvarez Refojo.

¿Qué cirugías se siguen realizando en el Chuac?

La actividad quirúrgica programada está minimizada, tanto por motivos epidemiológicos como para intentar liberar camas hospitalarias. No obstante, hay cirugía oncológica y urgente que no se puede demorar. Los trasplantes están también limitados a los casos de máxima urgencia. Si aparece un órgano para poder ser trasplantado, se analizan los riesgos y los beneficios de llevar a cabo la intervención para decidir en una o en otra dirección.

El Servicio que dirige ha suspendido también las consultas presenciales de anestesia para evitar la circulación de pacientes por el hospital.

Así es. Tendremos un trabajo adicional cuando todo esto termine para actualizar esas consultas y conseguir retrasar, lo menos posible, las operaciones programadas. Nuestro Servicio es el responsable de la Unidad de tratamiento del dolor, que también ha reducido su actividad a lo indispensable para no exponer a los pacientes a un posible contagio, además de evitar las terapias con algunos fármacos que pueden comprometer su inmunidad.

El anestesiólogo es uno de los profesionales con mayor riesgo de contagio, al actuar sobre la vía aérea de los pacientes...

Pese a tomar una serie de medidas de protección, el riesgo nunca en cero, aunque como profesionales es algo que asumimos. Tanto en quirófano como en la Unidad de Reanimación, estamos expuestos, pero somos especialistas muy técnicos para la realización de maniobras sobre los pacientes. Hasta ahora no hemos tenido ningún contagio, y espero que continuemos en la misma línea.

Lo habitual es que los pacientes con neumonía grave y que precisan cuidados críticos acaben en la UCI, no en su Servicio. ¿Cuántos pacientes con Covid-19 hay ingresados en la Unidad de Reanimación del Chuac?

En nuestra Unidad hay hospitalizados diecisiete enfermos con Covid-19, todos con ventilación mecánica y con una afectación pulmonar muy importante, que necesitan medidas de soporte complejas. En una situación como la actual, nuestro Servicio tiene que aportar todos los recursos humanos y materiales a su alcance para atender a parte de esos enfermos. En el Chuac hemos hecho un esfuerzo importante para adelantarnos, en cada momento, a la ola que nos venía detrás, y también hemos tenido la suerte de disponer, todavía, de los antiguos quirófanos. Esto nos ha permitido habilitar, en un tiempo récord, dos grandes áreas con un importante número de nuevas camas de críticos para poder dar asistencia a estos pacientes.

¿Y si aún así no fuesen suficientes?

Disponemos de otro as bajo la manga, el área quirúrgica de la tercera planta. Con unas pequeñas adaptaciones, se podría utilizar también para acoger y tratar a enfermos con Covid-19 y con necesidad de ventilación mecánica.

¿De no haberse anticipado con la puesta en marcha de todas estas medidas, el Chuac habría colapsado?

Si no fuese porque se trabaja las 24 horas para encontrar la mejor fórmula para afrontar la actual situación, el hospital ya habría colapsado hace días. En condiciones normales, las camas de Reanimación están por encima del 80% de ocupación. Sin embargo, al paralizar la actividad quirúrgica no urgente, hemos dejado solo una de nuestras unidades para las cirugías que no se pueden demorar. Son unas 20 camas, suficientes para cubrir la actividad actual. En el Abente y Lago y en el Teresa Herrera también se realiza actividad quirúrgica, con sus correspondientes recursos de camas de posoperatorias. No se destinan a pacientes con Covid-19, pero estarían preparadas para albergar a otros enfermos críticos.

¿Cuál es el perfil mayoritario de los pacientes con Covid-19 ingresados en la Unidad de Reanimación del Chuac?

La mayoría de los enfermos con coronavirus ingresados en nuestra Unidad superan los 70 años, aunque también los hay más jóvenes. En los pacientes de edad avanzada, la evolución de la neumonía y su fragilidad son los determinantes de la supervivencia. En los más jóvenes, la carga viral y una respuesta inmunológica agresiva ante la infección es lo que produce una afectación pulmonar grave que, en ocasiones, somos incapaces de controlar.

¿Cómo están los ánimos entre la plantilla de su Servicio?

El nuestro es un Servicio muy amplio, integrado por más de 70 profesionales y, evidentemente, se detecta cierto miedo a la enfermedad, aunque más que por ellos mismos, por sus familiares y las personas con las que conviven. No obstante, desde el punto de vista laboral son especialistas que conocen muy bien su trabajo, y están sobradamente preparados para llevarlo a cabo. En el momento actual, la carga laboral es asumible y no se precisan jornadas laborales prolongadas. Pasadas unas semanas, veremos cómo vamos evolucionando.