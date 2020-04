El comité sanitario de Galicia dice que las pruebas rápidas carecen de "utilidad clínica"

Los profesionales del comité de gestión de la crisis sanitaria de la Xunta han determinado que los test rápidos enviados por el Gobierno "no tienen utilidad clínica" pues "no distinguen" entre la fase de enfermedad en la que se encuentra el paciente y, por lo tanto, no pueden ser empleados para hacer cribados en residencias de mayores, en urgencias o entre los profesionales sanitarios.

En una entrevista difundida por la Consellería de Sanidade en la tarde de ayer, José Manuel Vázquez Lima, miembro del comité y presidente de la Sociedad Española de Medicina de Urgencia y Emergencia, lamentó que los 57.000 test rápidos recibidos el lunes en Galicia no son los esperados, pues "no distinguen" entre los anticuerpos que genera el sistema inmunológico en la primera fase de la enfermedad o en la final, lo que impide saber si una persona contagia el coronavirus o no. "Los test que nosotros pedíamos dicen si estás en la fase aguda de la enfermedad, cuando eres contagioso, o en la final", argumentó.