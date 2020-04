España suma otros 743 fallecidos por el coronavirus tras remontarla cifra de casos

Las cifras del coronavirus volvieron a repuntar ligeramente ayer tras encadenar una semana a la baja. El Ministerio de Sanidad informó de un total de 5.478 contagios nuevos „ya se superan los 140.000 desde que se inició la crisis sanitaria„ y lo propio sucedió con la cifra de fallecidos, que alcanza los 13.798 después de sumar respecto a la anterior jornada un total de 743 decesos más. El día previo, los números habían sido más reducidos: los casos confirmados habían subido en 4.273 y las muertes en 637.

Además, los datos recopilados por el Ejecutivo central muestran que 7.069 pacientes están ingresados en la UCI, 138 más que el lunes, lo que supone más del doble en 24 horas (en la jornada previa habían sido 70). En el lado positivo del balance, otras 2.771 personas más se han recuperado del Covid-19, con lo que ya son 43.208. Esta cifra también es superior a la registrada en la jornada anterior: entonces fue de 2.357 curados. Sobre el total, la cifra de curados supone el 30,75% del total de contagios conforme a los datos facilitados del Ministerio.

Se vuelve a producir así el mismo repunte que ya se dio el martes pasado y que los técnicos sanitarios atribuyeron entonces a los retrasos en la notificación de las cifras por parte de las comunidades durante el fin de semana. La jefa de Área del Comité de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, María José Sierra, justificó también ayer el "ligero" aumento de los contagios (4%) en el ajuste de los datos del fin de semana, por lo que ha emplazado a que pasen unos días para consolidar la información.

No obstante, aseguró que se sigue observando la tendencia descendente en los últimos días y señaló que hay dos fechas "importantes" en los cambios de tendencia: el 25 de marzo y el 2 de abril. Asimismo, añadió, empieza a observarse, "despacio", una cierta bajada en la presión en hospitales y UCI.

En contagios, las estadísticas reflejan un aumento del 4,05% respecto al balance del día anterior, que reveló un avance del virus en 24 horas del 3,26%, el más bajo desde que estalló la crisis. En cifras absolutas, no se veía un número de nuevos contagiados tan bajo como el de ayer „menos la jornada previa„ desde el 23 de marzo, cuando fue de 4.517. Los nuevos fallecidos han vuelto a superar los 700 tras dos días por debajo, aunque la subida haya sido de medio punto en 24 horas y similar a la del domingo, cuando fue del 5,73 %. Sería así la segunda cifra más baja registrada. La diferencia de pacientes en UCI dobla a la del día previo, pero también es el segundo aumento más bajo de todos.

Sierra también explicó ayer que el Ministerio de Sanidad, apoyado por un grupo de expertos, sigue estudiando cuánto va a durar la siguiente fase del coronavirus tras el confinamiento, en la que se van a ir relajando progresivamente las restrictivas medidas de movimiento y distanciamiento social. "Ojalá lo supiéramos", respondió tras ser preguntada por la duración de esta nueva fase de transición o desescalada, que el Gobierno espera abordar en las próximas semanas.

La epidemióloga indicó que el Gobierno lleva "muchos días trabajando" en la siguiente fase, donde se "intensificará la vigilancia y la detección precoz" para que el virus "no vuelva a circular como antes". En este sentido, afirmó que "uno de los puntos clave" es cómo se va a abordar el desescalamiento, tomando o no medidas adaptadas para cada territorio o comunidad según su situación epidemiológica y/o geográfica. "No es nada fácil, es la primera vez que nos enfrentamos a una pandemia así y a un momento de desescalada. Ningún país tiene la clave de cómo hacerlo. Nos estamos basando en muchísimos expertos que nos están aconsejando", recalcó la especialista del Ministerio.