Nostalgia de cine con Fernando Rey

Un álbum de recuerdos. El cine de otra época. Con estas dos ideas, Fernando Casado Campolongo, hijo del que fuera uno de los grandes actores del cine español e internacional, el coruñés Fernando Rey, comparte desde el 1 de abril en internet casi un millar de fotografías de su padre. Este gesto, el acceso público a imágenes de su colección privada, surge, como casi todas las cosas en esta etapa de aislamiento social por motivos sanitarios, a raíz de un sentimiento de "compasión" hacia los mayores que desde hace un mes viven "aterrorizados" cada día por el Covid-19. A ellos, especialmente a los que están "solos en sus casas", quiere Casado proporcionarles un rato de distracción y de añoranza por los que fueron "sus artistas" en otro tiempo a través del cine y de las viejas fotografías de Fernando Rey.

"Esta colección privada de fotos está dedicada especialmente a todos nuestros mayores. Para que las puedan ver desde sus hogares, en las residencias, en los hospitales. Ellos son los verdaderos protagonistas de estas fotos, porque son los que las vivieron y, por ello, quienes de alguna manera les dan sentido", explica Casado en la presentación de las imágenes en la dirección de internet fernandorey.org.

El sitio en la Red se actualiza cada día con 30 nuevas fotografías y clicando en cada una se puede hacer un comentario. En prácticamente todas aparece Fernando Rey, unas veces él solo posando de manera natural en un estudio de cine o un escenario exterior y otras veces rodeado de gente a las puertas de un edificio o en una pausa del rodaje de una película. Hay imágenes promocionales y otras más espontáneas, con amigos, personas anónimas o actores y actrices del cine antiguo. En total, se colgarán unas 900.

Con el paso de los días el visitante puede ir reconociendo a figuras más populares que acompañan a Rey, como Paco Rabal, Fernando Fernán Gómez, Aurora Bautista, Ana Belén o Sara Montiel, e identificará películas más conocidas de la extensa filmografía del actor, como Tristana, Zampo y yo, El discreto encanto de la burguesía o The French Connection. "Esto lo he pensado así en plan corriendo, pero me gustaría añadirles un pie explicativo y documentarlas mejor, y eso que hay personas y películas de las que no tengo conocimiento porque mi padre trabajó con muchísima gente", cuenta Fernando Casado.

Parte de estas imágenes ya han sido expuestas a los coruñeses en la exposición celebrada en el Kiosco Alfonso a finales de 2017 con motivo del centenario del nacimiento de Fernando Rey. Para aquella ocasión la Filmoteca de A Coruña digitalizó un total de 1.020 fotos que la familia guardaba en una vieja maleta blanca del actor. Carteles, objetos y otros documentos formaron parte de aquella muestra. Hoy las imágenes se ofrecen a otros ojos, los de los mayores sobre todo y como un "homenaje" a ellos, como recalca Casado, pero también los de los aficionados al cine en tiempos de añoranza.