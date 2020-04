Coronavirus en A Coruña | Los ingresos por Covid-19 descienden por cuarto día consecutivo en el área

El área sanitaria coruñesa vuelve a registrar hoy, por cuarto día consecutivo, un descenso en el número de enfermos con Covid-19 hospitalizados, al pasar de 229 a 218, lo que se traduce en once ingresados menos en 24 horas. Para encontrar una jornada con menos pacientes con coronavirus en los centros hospitalarios de A Coruña y Cee hay que remontarse a hace once días, en concreto, al 29 de marzo, cuando había 198. Una tendencia positiva que, hasta ayer, se trasladaba, también, a las unidades de cuidados intensivos (UCI) del Hospital Universitario (Chuac), que hoy han registrado, no obstante, un ligerísimo repunte de casos de pacientes con coronavirus, al pasar de 37 a 39, según los datos aportados por la gerencia. Además, en las últimas 24 horas se dieron un total de 24 altas hospitalarias.

El volumen de ingresados hasta el momento hace que la carga asistencial de los hospitales de A Coruña y Cee no sea la misma que en otras zonas del país donde han sufrido colapso. El Chuac, por ejemplo, tiene habilitadas 460 camas para pacientes con Covid-19. A ellas hay que sumar 150 de los centros privados. En total, 610 plazas en toda el área sanitaria coruñesa, de las que actualmente permanecen ocupadas el 37%.

Pese a la contención de los ingresos y el incremento de las altas hospitalarias de los últimos días, el Covid-19 continúa cobrándose vidas en el área sanitaria coruñesa y son ya un total de 67 los fallecimientos registrados en los hospitales de A Coruña y Cee. En la jornada de ayer se contabilizaron cinco nuevos decesos: cuatro hombres de 74, 76 y 88 años, y una mujer de 60, todos con coronavirus y que estaban ingresados en el Chuac. Tres sufrían dolencias previas. En los dos casos restantes, no se especificó.

En la lista de defunciones en el área sanitaria coruñesa figuran once residentes en centros de la tercera edad de la comarca. Tras la tregua del martes, cuando no fue comunicado ningún positivo nuevo en los geriátricos-según las últimas cifras facilitadas por Política Social-, ayer la Consellería de Sanidade contabilizó 26, de modo que ya hay 145 personas, entre usuarios y trabajadores, contagiados desde el inicio de la crisis sanitaria provocada por el coronavirus.

A las espera del balance actualizado de hoy, los datos facilitados ayer por el departamento que encabeza Jesús Vázquez Almuíña revelan, por otro lado, un nuevo repunte en el número de contagios en el área sanitaria de A Coruña y Cee, al sumar 21 más y llegar a los 1.138. La mayoría de esos enfermos estaban aislados en sus domicilios, bajo supervisión médica. Un total de 229 permanecían hospitalizados. Hoy son 218. En el Chuac hay 155 en planta y 39 en las UCI. En el Modelo son 14 los ingresados, en el Quirón tres y en el San Rafael, dos. Por último, en el Hospital Virxe da Xunqueira de Cee están siendo tratados cinco pacientes en planta.