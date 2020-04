El festival O Son do Camiño se aplaza a finales de 2020

El festival O Son do Camiño no se celebrará, tal como estaba previsto, en junio. La Xunta, a través del conselleiro de Cultura y Turismo, Román Rodríguez, ha confirmado que la cita musical se aplazará hasta después del verano como consecuencia de la pandemia del coronavirus en Galicia.



Sin especificar ninguna fecha en concreto, Román Rodríguez ha indicado en una entrevista concedida a la Cadena SER, que aunque el escenario actual es cambiante, el gobierno autonómico trabaja en un escenario de aplazamiento, no de cancelación, para que O Son do Camiño pueda celebrarse el tercer trimestre del año sin aclarar qué pasará con las entradas, agotadas pocas horas después de ponerse a la venta, de un evento que se iba a celerar del 18 al 20 de junio.



La reacción al anuncio del conselleiro no se ha hecho esperar. La organización de O Son do Camiño ha hecho público un comunicado en el que expresa su malestar por "informaciones que no parten de la organización" que pueden "generar incertidumbre e intranquilidad entre los asistentes y los más de mil trabajadores". En ese mismo texto, la UTE que da vida al festival explica que "sigue pendiente de las decisiones en materia sanitaria que vayan tomando las Autoridades correspondientes". Apuntan también serán ellos los que, a través de sus canales oficiales, comuniquen este tipo de decisiones.





Comunicado #OSonDoCamiño.



Seguimos a traballar para que non pare a música.

Namentres, cóidate e coida dos teus.

Seguimos trabajando para #QueNoPareLaMúsica

Mientras tanto, cuídate y cuida de los tuyos. pic.twitter.com/7ZrHB3EPsR — O Son do Camiño (@OSonDoCamino) April 9, 2020

El aplazamiento de O Son do Camiño se suma al cambio de fechas anunciado ya por muchos festivales de verano, tanto en Galicia como en el resto de España o en el extranjero por culpa del coronavirus. De hecho, el cambio de fecha de O Son do Camiño viene precedido por la petición de aplazamiento por parte del alcalde de Santiago de Compostela, Xosé Sánchez Bugallo. El regidor compostelano trasladaba en las últimas horas a la Consellería de Cultura e Turismo la posibilidad de que se pospusiese a septiembre "para que tenga mayores garantías" ante la situación derivada por la crisis del coronavirus.