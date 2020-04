"Hace falta conocimiento básico para aplicarlo en los hospitales"

No entiende la medicina sin vocación, y la suya le ha acompañado siempre, desde muy niña. Esa pasión por mejorar la vida de las personas y una curiosidad que, a día de hoy, se mantiene intacta le llevaron a cursar la especialidad de microbiología. "Fue precisamente en esa etapa, durante los años de residencia (MIR), cuando realmente constaté que esto era lo mío. Me gustaba muchísimo ayudar a los pacientes y empecé a ser consciente de que, para hacerlo, la investigación es fundamental. Y a investigar me lancé", explica María del Mar Tomás Carmona, con una pasión y un entusiasmo contagiosos. Esta microbióloga del Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña (Chuac) preside, en la actualidad, la Comisión de Investigación del Instituto de Investigación Biomédica (Inibic) coruñés, organismo que acaba de presentar cuatro proyectos a la convocatoria extraordinaria y urgente del instituto de Salud Carlos III de Madrid destinada a financiar iniciativas que supongan una mejora en la prevención, el diagnóstico y el tratamiento", del Covid-19.

"Esta convocatoria ha sido muy acertada porque para hacer frente a la actual crisis sanitaria se necesita conocimiento científico. Estamos ante un virus desconocido, la ciencia está evolucionando al mismo tiempo que la pandemia. Es una situación muy extraordinaria. Surgen publicaciones y, en la misma semana, se ponen en marcha medidas sanitarias en base a esa literatura científica, los kits diagnósticos se evalúan sobre la marcha... Se trabaja contra reloj. Por todo ello, hace falta conocimiento de equipos multidisciplinares, basados en ciencia básica aplicada a la clínica. Porque lo que estamos viendo, en este caso, es que la base científica se está aplicando directamente a la clínica", explica la doctora Tomás Carmona, quien destaca que "todas las especialidades" se están viendo implicadas en la actual situación, ya que, en muchos casos, el Covid-19 provoca una "respuesta descontrolada" del sistema inmune, "lo que hace que haya una afectación multiorgánica", de ahí la necesidad de llevar a cabo un abordaje "multidisciplinar". "Necesitamos conocimiento básico, de todas las disciplinas, para poder aplicarlo en los hospitales", reitera.

La presidenta de la Comisión de Investigación del Inibic reivindica la labor que están realizando "todos los profesionales de la sanidad, ya no solo a nivel hospitalario". "Están respondiendo de manera ejemplar. También los científicos, volcando sus conocimientos para intentar buscar soluciones ante el gravísimo problema sanitario al que nos estamos enfrentando", subraya la microbiológa del Chuac, y agrega: "Está claro que la ciencia nos tiene que sacar, también, de este problema. Determina los diagnósticos, los tratamientos, las medidas de prevención, el pronóstico y evolución de los pacientes... Necesitamos ciencia más que nunca", recalca.

La doctora Tomás Carmona confía en que la actual situación sirva de punto de inflexión para que las administraciones "empiecen a dar a la investigación científica el lugar y la importancia que se merece". "Sin investigación, no hay prosperidad ni desarrollo. Hay que invertir más en ciencia, y en los profesionales que saben manejarse en el mundo científico para buscar soluciones que puedan ayudar a los compañeros que están en primera línea , que son los que todas las noches tienen guardia", concluye.