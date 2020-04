"Hemos llegado hasta aquí por nuestros mayores: que sepan que estamos ahí"

Como el resto de cuerpos policiales, la Guardia Civil tiene un papel clave para que se cumplan las directrices del estado de alarma. Yaiza Hidalgo, responsable de comunicación del instituto armado en Galicia, reconoce la buena conducta que están teniendo los ciudadanos. "Por mucho que resulte llamativo el número de denuncias y la extravagancia de alguna de ellas no se puede enturbiar el gran comportamiento de la gran mayoría", resume.

¿Cómo vive la Guardia Civil esta situación tan novedosa para todos?

Desde el principio, nos estamos adaptando a la normativa que se está actualizando casi cada día. Tenemos el objetivo de que se cumpla todo lo que está recogido en el decreto sobre el estado de alarma para que la situación se estabilice, no se sigan perdiendo vidas y se siga mejorando la situación en los hospitales como ya está ocurriendo. Por ello estamos realizando continuos controles para asegurar el cumplimiento de todo lo que está recogido en el decreto.

¿Cuáles son las principales actuaciones de la Guardia Civil en estos momentos?

Lo primordial es el cumplimiento del estado de alarma. Es lo que ahora tenemos como principal objetivo y la normativa complementaria que se va actualizando. Estamos haciendo una tarea importante y estamos contribuyendo a que bajen los contagiados. Pero no descuidamos la seguridad ciudadana y los requerimientos de los ciudadanos con necesidades especiales como pueden ser las víctimas de violencia de género, los mayores, los colectivos vulnerables... La gente debe estar tranquila: que estemos actuando en la pandemia no significa que vamos a minimizar nuestros esfuerzos sobre la seguridad.

Una población muy vulnerable son las personas mayores, ¿cuál es su labor con este colectivo?

Quiero recordarles a los mayores que estamos ahí para ayudarles. Sabemos que hay mucha población mayor que está sola que en cualquier momento puede necesitar algo y nosotros estamos ahí. Si no tiene a quién llamar, nosotros, por supuesto, estamos para ello. Hemos llegado hasta aquí por lo que han hecho nuestros mayores así que, por favor, que sepan que estamos ahí. Esta etapa será recordada por el carácter benemérito de la Guardia Civil.

Se han cumplido ya cuatro semanas desde la declaración del estado de alarma, ¿cómo está reaccionando la ciudadanía a la obligación de quedarse en casa?

En líneas generales estamos bastante contentos. Tanto en A Coruña como en el resto de Galicia se está comportando muy bien y de una forma muy cívica. Por mucho que resulte llamativo el número de denuncias y la extravagancia de alguna de ellas no se puede enturbiar el gran comportamiento de la gran mayoría de los coruñeses. La provincia de A Coruña está siendo un referente en este apartado. A Coruña y Galicia son lugares tranquilos y la tasa de criminalidad siempre es de las más bajas. Los que no cumplen con el real decreto son las personas que ya antes vivían al margen de la ley y ninguno es nuevo para nosotros.

Dada la labor que realizan a diario en la calle, el Instituto Armado, como el resto de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, es un claro grupo de riesgo ante el coronavirus. ¿Cómo está la situación en A Coruña?

En estos momentos en A Coruña hay nueve agentes de la Guardia Civil positivos. Sabemos que somos uno de los colectivos que está más expuesto al contagio. Nunca nos habíamos enfrentado a algo parecido, pero esto no quiere decir que no estemos preparados. Intentamos minimizar nuestros propios riesgos, sobre todo por la gente, no solo por los que nos esperan en casa sino por el compromiso que tenemos con los ciudadanos. Ahora mismo en la provincia de A Coruña el número de guardia civiles que tenemos infectados es bajo y se ha estabilizado.

¿Tienen miedo?

Tenemos respeto, pero no tanto por nosotros, sino por no llevarlo a casa, aunque los compañeros están tomando todas las precauciones necesarias y estamos muy concienciados.

Aún hay muchos ciudadanos con dudas sobre cuestiones que no tienen claro si están permitidas o no.

Los ciudadanos nos están preguntando todos los días por temas sobre la normativa. En estos casos, les decimos que estén atentos a lo que va saliendo cada día en los medios oficiales porque la normativa puede cambiar de un día para otro ya que se está adaptando a las circunstancias de la pandemia. Les insistimos en que hagan caso de lo que aparece en las webs oficiales y no tanto en las redes sociales a no ser que esté compartido por una fuente oficial.