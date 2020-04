Feijóo pide al Gobierno que los niños puedan salir a la calle de forma ocasional y controlada

De la misma forma que las mascotas salen a la calle con sus dueños, la Xunta propone que se habiliten permisos similares para que los niños también puedan pasear en espacios públicos. Eso sí, controlados, con sus padres, de la mano y nada de jugar en el parque o con otros críos. Pero como el Ejecutivo autonómico no puede adoptar esta medida, dado que está supeditado a las restricciones que impone el estado de alarma, el titular de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, trasladó ayer al Gobierno central esta petición en la reunión con Pedro Sánchez y los demás presidentes autonómicos para ver si se podía aplicar "en los próximos días".

"Hasta ahora no me había pronunciado, pero ha llegado el momento", indicó Feijóo sobre su planteamiento de permitir salir a la calle a los hijos. Como razón principal dio que ya llevan un mes y medio de confinamiento, lo que le parece "excesivo", pero que el plazo puede ampliarse hasta los dos meses. Añadió que las mascotas sí pueden eludir la cuarentena, por lo que no dejar a los niños sería una "discriminación impropia", y que además la situación epidemiológica de Galicia le permite "fundamentar" esta solicitud, que también la formularon Aragón o Cantabria.

Según contó tras la reunión, Pedro Sánchez no dio respuesta y dado el estado de alarma, solo el Gobierno central puede autorizar este permiso. Galicia no tiene competencias para ello.

En todo caso, la salida a la calle de los hijos sería limitada y bajo una "una fórmula pactada con expertos". Se trataría, según dijo, de un paseo "controlado, ocasional, seguro y de la mano del padre o de la madre", descartando siempre el acceso a los parques o que pudieran jugar varios críos juntos. "Sería dar una vuelta por la calle de la misma forma que se saca a una mascota", dijo.

► Desescalada por autonomías. El presidente de la Xunta trasladó ayer su apoyo a un levantamiento del confinamiento distinto en cada autonomía. Feijóo comentó que respaldaba esta posibilidad, pero sujeta al resultado de un estudio epidemiológico que indique el nivel de contagio de cada territorio y a que se garantizara la impermeabilidad entre comunidades para así limitar la movilidad a las fronteras interiores. En todo caso, esta semana comenzarán las reuniones entre Gobierno y autonomías para comenzar a hablar de la desescalada.

► Impuestos aplazados. Otra petición trasladada al Ejecutivo central ha sido la de aplazar el cobro de los impuestos estatales "como mínimo un mes" después de que finalice la declaración del estado de alarma, al igual que la Xunta hizo con los impuestos autonómicos y los cedidos. También en materia económica, demandó que se agilicen los pagos de los ERTE y que se devuelvan a Galicia los más de 100 millones destinados inicialmente a cursos de formación de parados y al plan de vivienda, "confiscados" por el Gobierno para atender la crisis sanitaria. "Son recursos que se les están quitando a familias que contaban con ayudas para sus pequeñas obras en fachadas y en materia de eficiencia energética y que iban a generar unos 3.000 puestos de trabajo en Galicia", dijo sobre los fondos detraídos de vivienda.

► Oposiciones. El titular de la Xunta volvió a defender que se mantengan las pruebas de la oferta pública de empleo (OPE) de educación convocada para el mes de junio, a pesar de la actual situación de emergencia sanitaria y de que otros gobiernos autonómicos las han pospuesto a 2021. "Solamente intentamos preservar todos los derechos de esas personas que llevan estudiando tantos meses", explicó Feijóo.

► Previsión epidemiológica y test. Feijóo agradeció al Gobierno central que haya comenzado a dotar a las comunidades autónomas de más material de protección contra el coronavirus, pero le demandó que se haga con test rápidos que "sean concluyentes" ya que los recibidos en Galicia no lo son y solo sirven como pruebas complementarias. Además, pidió a Pedro Sánchez "mayor claridad" con las comunidades autónomas a las que se les debe informar de las previsiones del Comité Clínico del Estado ante la toma de decisiones que se adoptarán en las próximas semanas por la pandemia del coronavirus.